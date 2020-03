A comienzos de esta semana, en la plaza de Bolívar de Bogotá y en presencia de algunos de sus principales protagonistas, se celebraron los treinta años del pacto de paz con la guerrilla del M-19. Cierto es que el M-19 se dio a conocer en un primer momento como una organización capaz de actos simbólicos, de cierto modo reflexivos en el contexto colombiano, pero que su legado se vio ensombrecido –por decir lo menos– cuando su historia desembocó en la debacle del Palacio de Justicia. El acuerdo que firmó con el Estado durante el gobierno de Virgilio Barco debe ser conmemorado, sin embargo, como un reconocimiento de que el diálogo ha sido la mejor solución de la guerra colombiana.

A la desmovilización del M-19, que consiguió recrear las esperanzas que el país venía sintiendo desde 1982 más o menos, podría aplicársele el dicho popular de que ‘mejor tarde que nunca’. No obstante, visto treinta años después, y teniendo en cuenta que ese final le sirvió a la creación de la Constitución progresista de 1991 y les abrió espacios en la política nacional a importantes figuras, habría que reconocer no solo que aquella guerrilla sino también esa sociedad consiguieron dejarle al país abrumador de la década de los ochenta –y al país que vino, y a la Colombia de hoy– esa paz y esa aceptación del desastre al que conduce la mezcla de la política con las armas.



El M-19 dejó atrás la cuestionable lucha armada, en su tiempo, justo cuando el narcotráfico empezaba a degradarla, a ensombrecerla hasta despojarla de sentido. La participación de sus miembros en la escena democrática, a pesar, por ejemplo, del asesinato de su líder y su símbolo, Carlos Pizarro, ha sido de suma importancia en el contexto de una sociedad en la que tantos continúan justificando ciertas violencias, en un país que sigue capoteando bandas ilegales, y en un Estado que no ha logrado tener a raya a los violentos. Treinta años de paz, en una nación que no ha sabido cómo superar sus guerras, resultan más que dignos de ser celebrados.



EDITORIAL