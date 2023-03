Trasplantes de vida

El trasplante de órganos es uno de los mayores logros en la historia de la medicina, en un contexto que conjuga conocimiento científico, pericia técnica y una evolución social que ha tornado real las fantasías que envolvían este tema antes del siglo XX.

De ahí que resulten alentadoras las cifras de estos procedimientos –dadas a conocer esta semana con ocasión del Día Mundial del Trasplante–, que dan cuenta de que en el país tuvieron un incremento del 21,1 % el año pasado, lo que traducido en números absolutos son 1.190, es decir más de 3 al día, y proyectado en términos de vida y bienestar, son más de 1 millar de colombianos que prolongaron su existencia.

Y aquí hay que detenerse, porque más allá de los avances científicos, sobre estos resultados se imponen las razones de las conductas humanas que impulsan a actuar de manera solidaria, cuando los desenlaces son positivos, porque detrás de cada trasplante hay un donante que puso por encima el beneficio del otro sobre cualquier interés o creencia, lo que dentro del contexto humano resulta superlativo.

Retomando los números, también hay que decir que hay una franca recuperación de estos, sobre los obstáculos que en los últimos 3 años impuso la pandemia de covid-19, al punto de que convirtió el 2020 en el de más bajo registro en este aspecto.

No está de más decir que el repunte de los dos últimos años va de la mano con un incremento de donantes cadavéricos y vivos, que tuvieron en estos periodos una variación positiva del 26,9, con lo que, de paso, se demuestra el derrumbe progresivo de mitos que se erigen en torno a la oferta voluntaria y libre de órganos y tejidos.

Sin embargo, no obstante esta senda de recuperación, no debe perderse de vista que –de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud– 3.663 colombianos esperan pacientemente un órgano que les retorne la tranquilidad. Y de ese total, 3.328 necesitan un riñón, órgano que en los últimos dos años representa el 67 % de los trasplantes en el país, lo cual no se puede dejar pasar por alto en razón de que muchas de estas necesidades se derivan de grietas en los componentes de prevención integral y manejo adecuado de las enfermedades que deterioran estos órganos.

Saber que la lista de espera para recibir un riñón se alargó el 17 % solo en el último año exige revisar a fondo los factores de riesgo para atenuar la progresión de la enfermedad renal en todos sus estadios, y más ahora que el país se sumerge en discusiones en torno a una reforma del sistema de salud.

Lo anterior porque, si bien se ha avanzado para poner al alcance de toda la población los últimos adelantos de la medicina –representados en estos y otros procedimientos al amparo de la cobertura que brinda el derecho fundamental a la salud–, también hay que reconocer que lo mejor sería que muchos de estos trasplantes no se necesitaran, porque se ha actuado como corresponde, en términos de ese mantenimiento de la salud. Pero que se hayan logrado estos procesos en muchos más colombianos es una noticia que alegra.

