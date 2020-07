Tras la condena

Como suele exigirse el fin de la violencia contra la mujer sobre la base de las cifras, y se reseñan en los medios los casos emblemáticos que se convierten en un espejo de la sociedad, no quedan tiempo ni espacio suficiente para hacer seguimiento a las historias de las víctimas que tuvieron el coraje y la oportunidad de denunciar a sus victimarios. Es poco común, por desgracia, encontrarse con el relato de lo que le sucede a una mujer luego de elevar la voz en contra de sus agresores. Y por eso resulta tan reveladora la entrevista que el periodista José Orlando Ascencio hizo en días pasados, aquí en EL TIEMPO, a la fisioterapeuta Carolina Rozo.

Ella no solo tuvo el valor de denunciar el acoso sexual del técnico de la Selección Colombia sub-17, sino que consiguió, a pesar de las amenazas y de las campañas en su contra en semejante universo cargado de machismo, que el hombre en cuestión fuera condenado a 28 meses de prisión y pidiera perdón ante un juez. Sin embargo, como cuenta en su conversación con Ascencio, el peor castigo fue para ella, pues desde que su caso se hizo público –y removió las intocables estructuras de la industria del fútbol– no ha sido posible para ella encontrar otro trabajo.



¿Qué dice esa noticia sobre cómo ha encarado la sociedad colombiana el hecho innegable de la violencia machista que desde hace tanto tiempo ha sido una costumbre? Explica por qué las mujeres se lo piensan tres veces, cuatro, antes de acudir a la justicia. Demuestra que no es una cantaleta, sino un grito urgente de auxilio, aquello de insistir en que en demasiados gremios –construidos y tejidos como jerarquías– todo está dado para que los abusadores se salgan con la suya. Rozo consiguió lo que pocas colombianas consiguen: su reivindicación. Pero luego siguió el ostracismo. Cuando ocurren los hechos no faltan los golpes de pecho, las promesas de cambio frente a los reflectores, pero una vez estos se apagan viene, en cambio, el desquite.

Para Carolina Rozo llegó en forma de muerte laboral. Y con ella, el pánico, la ansiedad, la depresión. Por suerte, cuando todo parecía indicar que una vez más iba a ganar el imperio de los mismos de siempre y era evidente que la victoria de ella iba a ser barrida por debajo de la alfombra de las viejas dirigencias, el abogado Carlos González Puche le ofreció a la fisioterapeuta seguir trabajando por el vapuleado fútbol femenino desde las oficinas de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro): era, sin lugar a dudas, una demostración de que las transformaciones siguen sucediendo a la par con los vicios de siempre.



Se ha estado hablando en estos últimos tiempos, en estos últimos días también, de la experiencia de tantas mujeres en aquellos mundos llenos de leyes del silencio y de violencias normalizadas: del mundo audiovisual al mundo del deporte. Se ha visto que no tiene vuelta atrás el tiempo de escuchar y de volver impensable la violencia de género. Cuanto más se cuente lo que vive una mujer violentada, mientras más sea visto lo que sucede cuando habla y cuando acude a la justicia, más se hará clara y efectiva la solidaridad de una sociedad que a veces parece sin tiempo para ponerse en el lugar de las otras.



