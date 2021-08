Transmetro, sin gasolina

Esta semana, por segunda vez en menos de dos meses, se quedó sin combustible financiero el sistema de transporte público de Barranquilla y su área metropolitana. Nunca será una buena noticia la interrupción de un servicio público esencial, pero quizá no haya peor momento que este –cuando la economía comienza a despertar del largo coma de la pandemia– para dejar varados a 60.000 usuarios que dependen diariamente del sistema para llegar a sus sitios de trabajo.

Los problemas económicos del sistema no son nuevos. Comenzaron casi con su puesta en marcha en 2010. Pero la crisis sanitaria agravó todo. Los operadores de los buses se quejan del desplome en la demanda de pasajeros, que los dejó sin recursos para cubrir sus costos. El Distrito alega que ha girado 42.000 millones de pesos para mantener el servicio funcionado, pero los operadores dicen que hacen falta 10.000 millones adicionales para que el sector financiero libere los recaudos tarifarios que tiene retenidos como garantías bancarias. El Distrito señala, además, que varias empresas de transporte público de la ciudad le deben aportes al Fondo de Estabilización Tarifaria y que es necesario que otros municipios del área metropolitana, principalmente Soledad, contribuyan a la financiación del sistema.



Urge una solución de fondo. Y no solo para Barranquilla, sino para los ocho sistemas de transporte masivo del país, que todos enfrentan crisis similares. Al elemental argumento de la importancia de la movilidad ciudadana se le suma hoy una nueva razón, no menos crucial, pues el transporte masivo es una de las herramientas indispensables para enfrentar el mayor reto de este siglo, que es el cambio climático. Y para que esos sistemas sean verdaderas alternativas ‘verdes’ al contaminante carro particular, deben ser cómodos, confiables, eficientes y financieramente sostenibles. Nos estamos rajando en casi todas las áreas.

EDITORIAL

