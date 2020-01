Trampas callejeras

Hace poco este diario publicó las historias de personas que han sufrido accidentes a causa de obras en el espacio público mal terminadas. Trampas que han provocado lesiones serias, de por vida, y que le han significado a la alcaldía de Bogotá miles de demandas. Incluso ha habido casos extremos, como la pérdida de vidas de niños que caen en alcantarillas o adultos que tropiezan y se golpean gravemente.

El motivo no es otro que la inveterada costumbre de ciertos contratistas que se conforman con entregar trabajos mal rematados, sin revisión previa ni una auditoría eficaz que garantice la calidad de las obras por las que los bogotanos han pagado.

Verdaderas chambonadas que no resisten un examen de calidad. Entre esas trampas cabe mencionar los adoquines mal puestos, la falta de tapas de alcantarilla, pernos y varillas que sobresalen en andenes o espacios peatonales, mobiliarios mal acabados, cables que se desprenden y se dejan por ahí, etc.



Así como existe un protocolo –imaginamos– para el tránsito de peatones durante la ejecución de las obras, debería haber otro para evaluar lo que se entrega. Ni las autoridades encargadas ni los ciudadanos tienen por qué conformarse con menos. Las personas que han resultado seriamente lesionadas por culpa de tales estructuras cuentan con la posibilidad de demandar por los daños causados, a sabiendas de que sus reclamos podrían terminar en anaqueles que nadie revisa.



Mejor harían las entidades, pero sobre todo los responsables de las intervenciones, en tomar las medidas del caso para que no se ponga en riesgo la integridad física de ningún ciudadano. Eso forma parte de sus obligaciones contractuales, y la gente está en todo su derecho de exigirlo, algo que también se aplica en el sector privado.



Ojalá que por esta vía el sinnúmero de obras públicas que vienen para Bogotá no se conviertan en una amenaza para los transeúntes, sino en motivo de orgullo para la capital.