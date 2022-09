Tragedias evitables

Una racha de accidentes automovilísticos, algunos con saldo fatal –entre los que se incluye el de un lujoso vehículo Jaguar cerca de la Terminal de Transporte de Bucaramanga en el que falleció el conductor y quedaron cuatro heridos– obliga a preguntar, de nuevo, qué está pasando con la seguridad vial en el país.

Y aquí hay que prender todas las alertas, pues las cifras siguen mostrando un panorama sombrío con tendencia a empeorar. En lo que va del año, 5.247 personas han perdido la vida sobre el asfalto, 21 cada día, mientras que en 2021 en el mismo periodo se contabilizaban 4.806. De los fallecidos, 3.138 eran conductores; 1.155, peatones, y 925 eran pasajeros.

Según el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota, la situación más crítica se registra con las motos: aquí, el aumento en relación con el año pasado es del 59 por ciento. Lota llama la atención respecto a que el principal tipo de siniestro es el choque contra elemento fijo (postes, árboles y andenes), episodios que se asocian a exceso de velocidad o falta de pericia de los conductores. Preocupa también la cantidad de peatones atropellados por motociclistas. El funcionario resalta que accidentes con muertes tienden a ocurrir los fines de semana en las tardes.

Se trata de una verdadera epidemia que si bien no es exclusiva de Colombia –1,3 millones de personas mueren por esta causa al año en el mundo–, es claro que en el país han sido insuficientes los esfuerzos para contenerla. Ahí están las impresionantes cifras para demostrarlo.

Para que pronto se puedan tener noticias halagadoras es urgente actuar en varios frentes y dejar claro que todos los actores viales tienen, junto con las autoridades, algo que aportar. Lo más urgente pasa por los llamados comportamientos riesgosos de los conductores, donde sobresale el exceder límites de velocidad y no respetar semáforos. Iniciativas para que las vías urbanas sean más seguras con ayuda de reductores de velocidad y demás infraestructura, que en el pasado han dado resultado en ciudades como Bogotá, no pueden ser abandonadas. Al contrario, urge recuperarlas. Es clave, así mismo, encontrar una salida legal para que las cámaras salvavidas puedan cumplir su misión. En materia de legislación, la reciente ley Julián Esteban González –como se llamaba el niño ciclista que murió atropellado por una tractomula entre Chía y Cajicá– tiene elementos valiosos que pueden ayudar, sobre todo en cuanto a hacer mucho más riguroso el proceso de obtención de la licencia.

El esfuerzo aquí debe ser persistente y armónico. Las autoridades no pueden bajar la guardia en sus controles y en la instalación de elementos de seguridad, sobre todo en las calles de las ciudades, que es donde hoy se concentra el problema. Pero de nada servirá lo que se haga desde esa orilla si entre los conductores no hay más conciencia de que con su actuar irresponsable no solo ponen en peligro sus vidas, sino las de personas inocentes. En pocas palabras: que no están solos en las vías y que normas como las que fijan límites de velocidad no son un capricho, sino la diferencia entre un accidente menor y una tragedia mayor.

