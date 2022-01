Tragedia por punta y punta

Es un hecho estremecedor y trágico por donde se lo mire el ocurrido el miércoles pasado en la noche en la vía Siberia-Funza, cuando Hildebrando Rivera, conductor de un camión de aseo del municipio de Suesca, fue linchado por un grupo de indígenas de la comunidad emberá luego de que accidentalmente Rivera arrolló a Ermilda Tunay –quien se encontraba en embarazo– y a su hija Sara Camila, y les causara la muerte.

Comenzando por lo que llevó a esta mujer a exponerse en una vía que, además, es oscura, no obstante ser muy transitada por peatones, ciclistas y motociclistas, a esa hora de la noche con su pequeña hija. Detrás está, como es bien sabido, todo el drama de su comunidad asentada temporalmente en el parque La Florida y muy lejos de su territorio. Allí permanecen en condiciones que son particularmente duras para las mujeres y los niños y niñas, no solo por las circunstancias materiales, sino por los yugos culturales que deben cargar, marcados por la sumisión a los varones.



Luego viene el hecho desgarrador, pero en cualquier caso accidental, en el que Ermilda y Sara pierden la vida. Y lo que ocurre después es brutal y a todas luces inaceptable: el linchamiento de Rivera. La barbarie de la turba se impuso cuando solo les correspondía a las autoridades actuar.



Muchas cosas están mal acá y hay que lamentar profundamente las muertes. Pero esto no excluye condenar la reacción ni recordar que nada, ni la rabia ni ningún elemento cultural ancestral, lo justifica. Aquí hay que ser claros en que una reacción de este tipo no puede tener cabida en un Estado de derecho y en que quienes así procedieron tienen que responder. Especialistas consultados coinciden en que debe actuar la justicia ordinaria.



Dicho esto, corresponde hacer un llamado también para que se acelere todo lo que se viene haciendo a fin de que esta comunidad, que no puede ser ahora estigmatizada, retorne pronto a su territorio y con las debidas garantías.

