Todos los merecimientos

Las palmas y el agradecimiento por su tarea deben ser unánimes para el personal de enfermería que hoy, frente al covid-19, pone su profesionalismo por encima de cualquier interés, en la primera línea de batalla.

Y aunque este reconocimiento debería ser permanente, toma mayor relevancia al confirmar que sobre los hombros de enfermeras y enfermeros de todo el mundo se soportan hoy no solo la atención, sino también la confianza y la esperanza de pacientes y familiares afectados por el virus, en medio de la calidez y la humanidad, tan necesarias en las camas de los hospitales.



Por estas fechas, en las que se celebra el Día Internacional de la Enfermería, la mejor forma de honrar este trabajo es garantizarles a quienes lo desempeñan las condiciones dignas y seguras para ejercer. De igual modo, la solidaridad manifestada en términos de respeto en sus entornos no laborales, bajo la premisa de que nadie mejor preparado que este personal para preservar el bienestar y evitar supuestos contagios que, irracionalmente, pueden llegar a generar agresiones.



Aquí no queda más que insistir para que los elementos de protección por los que tanto claman, sobre todo en algunas regiones del país, les lleguen de manera oportuna y suficiente, para minimizar el riesgo que hoy tiene al grupo de enfermería en la cabeza de la lista de afectados por el coronavirus, entre los trabajadores de la salud.



Según el Instituto Nacional de Salud, a la fecha se han reportado casi 330 casos positivos entre auxiliares y profesionales de la enfermería, que a su vez han dejado algunas muertes, una estadística que urge frenar, dado que la mayoría son infecciones adquiridas en cumplimiento de su trabajo.



Es claro que, además de los aplausos, desde diferentes esquinas se hace un llamado para que en términos de contrataciones, remuneración y estabilidad laboral este grupo de profesionales reciban hoy algunas luces que les muestren un horizonte más claro. Es lo menos, para un quehacer tan importante como entregado.



EDITORIAL