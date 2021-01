Todos ganan

Es un hecho muy positivo el acuerdo alcanzado entre Google y la Alianza de Prensa de Información General francesa para que el gigante de internet remunere a los medios de comunicación por explotar sus contenidos.

Esta trascendental decisión se produce en medio de un creciente debate sobre la necesidad de que este buscador cambie los términos de su relación con las empresas periodísticas que le proveen, entre otros, los títulos, imágenes destacadas y sumarios de sus artículos que aparecen en los resultados de las búsquedas que hacen los usuarios. El anuncio se produce, además, en un contexto de evidentes dificultades financieras comunes para los medios en todos los países y que, como tantos otros sectores, se han visto agravadas por el covid-19.



Adversidad que obliga a replantear las reglas de juego de la producción y circulación de contenidos informativos en el ámbito digital. Este ha sido, hasta ahora, un contexto marcado por la innegable capacidad que tienen Google y Facebook para cautivar a los anunciantes. La necesidad de una nueva senda media en estas reglas, trazada bajo parámetros de equidad, pasa no solo por la supervivencia misma de los medios, sino, sobre todo, por la de la democracia. A esta no le viene bien que el derecho fundamental a la libertad de información se ejerza en un ambiente determinado a todo nivel por unos pocos. Al contrario, se debe procurar siempre la diversidad de actores que garanticen la multiplicidad de puntos de vista. Con este tipo de discusiones y de acuerdos, se protege también el derecho a la libre expresión.



Y esto es lo que hay que destacar. Que esta decisión sienta un precedente que enciende una fuerte luz de esperanza no solo para los medios, sino para la sociedad en tiempos de asedio a tantos derechos fundamentales. Es de esperarse que el camino por recorrer en otros países sea el de los consensos mínimos que permitan condiciones justas para todos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com