Timonazo en Argentina

Argentina vuelve a cambiar de signo político. Y lo hace en un momento crítico dadas la profundidad de la recesión económica y una larga lista de pendientes por resolver, como los pactos con el FMI o la trepidante inflación.

El peronismo –encarnado en la fórmula Fernández & Fernández (Alberto y Cristina de Kirchner)– se impuso con nitidez en primera vuelta al actual presidente, Mauricio Macri. Pero no arrasó, como se presagiaba tras las primarias, con lo que se logra un equilibrio político que configura una oposición relativamente fuerte con margen de maniobra y un gobierno entrante cohesionado en medio de un escenario económico incierto que requiere decisiones urgentes.



Ante ese telón de fondo, resultó reconfortante la reunión entre los presidentes, entrante y saliente, para sentar las bases de la transición, una señal de madurez si se tiene en cuenta que Cristina K se negó a asistir a la juramentación de Macri en 2015. Entienden que no hay tiempo que perder.



Se espera sí que el talante negociador y en apariencia moderado de Alberto pueda garantizar que se mantenga a raya el ala más dura del movimiento y disipe las dudas sobre quién manejará realmente el poder en la Casa Rosada, si él o su carismática vicepresidenta, que aún debe responder por más de una docena de procesos judiciales abiertos, algunos de ellos por corrupción.



El fantasma del cogobierno es algo que los argentinos no se pueden dar el lujo de soportar, así haya códigos internos que el presidente electo deba respetar si no quiere un levantamiento kirchnerista en los albores de su mandato.



Más aún, los mercados están atentos a las señales de Fernández, pues esperan que no aplique fuertes regulaciones a la economía ni siga la receta intervencionista que otrora usó Cristina, pues la situación no está para populistas paños de agua tibia ni para romper radicalmente con el modelo de austeridad. Por esto, la resolución de los desembolsos del FMI será una prueba de fuego de cara a un electorado con el agua al cuello.