Tiempo de prevención

La continua advertencia sobre la posible formación de un fenómeno del Niño a finales de este año y principios del 2019 no puede quedarse en simples titulares y anuncios de las autoridades, sino que debe convocar la acción preventiva de los ciudadanos, y en especial de los sectores productivos y las autoridades locales.

El reciente llamado desde el Ministerio de Agricultura vuelve a poner en el debate público un tema en el que infortunadamente seguimos fallando: la prevención y preparación ante probables eventos extremos del clima. Sequías e inundaciones se repiten año tras año en regiones donde parece que la memoria a corto plazo prima y las soluciones de adaptación escasean tanto como la voluntad política.



Aunque ha habido anuncios de ciertos sectores del Gobierno respecto a una ocurrencia casi segura del fenómeno, el reporte científico del Ideam de mediados del mes pasado estimaba entre un 60 y un 70 por ciento la probabilidad de ocurrencia del Niño, que se origina por el calentamiento de las aguas en el Pacífico y arrastra a Colombia corrientes atmosféricas que disminuyen la precipitación hasta en un 40 por ciento y aumentan la temperatura en gran parte del territorio nacional.



Más allá de enfocar el debate en cuestiones probabilísticas sobre cuándo llegará exactamente el Niño o si tendrá un carácter débil, con la información de la que ya se dispone es evidente que el país debe poner en marcha sus esquemas de prevención. No se trata de generar pánico o especulación sobre el impacto fiscal con los posibles escenarios meteorológicos, sino de incorporar las acciones de adaptación al clima en la cotidianidad de las prácticas empresariales, productivas y del hogar.

De un lado, el manejo adecuado de aguas lluvias, el cuidado de las fuentes de agua de cada municipio y el uso eficiente del recurso hídrico en los procesos productivos del agro y la industria, entre otras medidas, son cruciales. Asimismo resulta necesario que se tengan los recursos financieros para terminar obras de infraestructura de almacenamiento de agua, alcantarillado y aseo, así como reforzar los esquemas de contingencia municipales y departamentales.



En cuanto a la prevención de incendios forestales, el trabajo de las autoridades ambientales en la reconversión de prácticas como las supuestas quemas controladas debe comenzar desde ya para que en eventuales temporadas secas, esto no dispare la deforestación, que, de por sí, ya es el gran cáncer de los bosques colombianos.



Poner en marcha estas previsiones es la opción más inteligente para evitar posteriores emergencias. Actuar durante o después de la contingencia siempre le ha salido caro a Colombia. El país no puede olvidar lo ocurrido durante el fenómeno del Niño 2015-2016: la crisis en el sector de energía y la amenaza latente de apagón, más de 200 municipios en calamidad por desabastecimiento de agua, los niveles históricos más bajos del río Magdalena y cerca de 1,6 billones de pesos en gasto público para atender la emergencia. No son consecuencias menores, y por eso se deben sumar todos los esfuerzos para evitar su repetición.



