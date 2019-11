La indignación en las redes sociales por la resolución 350 del Ministerio de Agricultura acerca de las cuotas de pesca de tiburón y sus aletas ha estado plagada de desinformación. Sin embargo, la advertencia de investigadores y activistas es bienvenida para que no quede en el olvido la defensa de las especies de estos animales. Hay que trascender la discusión por la resolución para entender las graves presiones que enfrenta la fauna marina.

Como explicó el ministro de Agricultura, esta resolución no es nueva respecto a años pasados. Ahora bien, incluir las cifras de aletas de tiburón podría llevar a un aumento de la pesca que agravaría la ya crítica situación de estas especies. Lo anterior, sobre todo, en lo relativo a la pesca incidental con técnicas que, a la larga, también los atrapan. Y es que, además, se sabe que muchas prácticas ilegales pueden ocultarse bajo este rótulo.



Es ingenuo que desde el Gobierno se omita que estas disposiciones en el papel pueden incentivar otros procesos en la realidad, más aún cuando se trata de especies vulnerables y la información científica es escasa para entender la ecología de algunas de estas especies.



A eso se le suman otras presiones que enfrentan los tiburones: la pesca ilegal de embarcaciones extranjeras, la deficiencia en la capacidad de control de las autoridades ambientales y la debilidad en establecer las cadenas de trazabilidad en la captura y el comercio de las aletas. La presión que ejercen los mercados ilegales internacionales, como el de Asia, puede ser catastrófica para estas especies. Se debe, entonces, operar bajo el principio de precaución en lo ambiental.



No se puede pasar por alto que no solo concierne a una especie. La recuperación de las poblaciones de tiburones es lenta, y que sean víctimas de sobrepesca genera desequilibrios y alteraciones en los ecosistemas marinos. Tampoco se debe ignorar la situación de los pescadores tradicionales y seguir trabajando con ellos en estrategias de conservación que tengan aplicabilidad en los contextos regionales.