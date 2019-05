Tensiones con Irán

Cualquier tensión en Oriente Próximo es una campana de alerta que resuena en todo el mundo, por el impacto que se puede sentir en los precios del petróleo y porque es una zona con múltiples conflictos abiertos.

Por eso, cuando Estados Unidos anunció el despliegue de fuerzas en la región, la llegada de un portaviones y bombarderos B-52, y hubo versiones de prensa sobre el aparente envío de tropas como respuesta a lo que llamó múltiples amenazas de Irán, la comunidad internacional se alarmó porque los antecedentes históricos hablan de que la zona es un polvorín que puede encenderse con alguna facilidad y no aguanta un conflicto más.



Detrás de todo están las ya históricas fricciones entre el régimen de los ayatolás y Washington, que se redujeron sustancialmente cuando se logró firmar un pacto nuclear entre Teherán y varios países, incluyendo Estados Unidos –en la época de Barack Obama–, pero con la llegada de Donald Trump al poder fue denunciado y entraron de nuevo en vigencia las asfixiantes sanciones. Al final sucedió lo esperado y, tras aguantar un año, Irán dijo que dejaba de cumplir algunos de sus compromisos en dicho pacto, porque los demás países en el tratado no lograron combatir efectivamente el apretón.



Tanto Irán como EE. UU. dicen que no quieren llegar a un conflicto, pero que de ser necesario recurrirán a las armas. La verdad es que a ninguno le conviene un conflicto bélico. Trump entra en una etapa decisiva de campaña, en busca de su reelección, y la tensión y el hablarles duro a los iraníes le darán votos, pero si va a la guerra tal vez los pierda.



En sentido similar, Irán atraviesa una muy difícil situación económica por causa de tales sanciones, y un conflicto no solo lo sometería a una crítica situación sino que podría perder peso en algunas zonas de influencia conquistadas a sangre y fuego, por ejemplo en Siria. Quizá solo sea una ‘guerra psicológica’, pero todos saben que en esa región es mejor no jugar con candela.



