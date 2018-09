Tempestad en la Casa Blanca

Hace un par de semanas, cuando el abogado personal de Donald Trump se declaró culpable de ocho ofensas federales y lo implicó en uno de sus crímenes, la mayoría de los analistas coincidieron en describir el momento como el peor de toda su presidencia. Y tenían razón. Ese mismo día, su exjefe de campaña también fue hallado culpable de múltiples delitos.



Nadie imaginó, sin embargo, la hecatombe que le esperaba a la vuelta de la esquina. El martes, el diario ‘The Washington Post’ y la cadena CNN publicaron demoledores extractos del nuevo libro de Bob Woodward, el célebre periodista estadounidense cuyos reportajes en los años 70 terminaron exponiendo la trama de Watergate y condujeron a la dimisión del presidente Richard Nixon.

En el libro, titulado ‘Miedo: Trump en la Casa Blanca’, el reportero publica testimonios de decenas de funcionarios y exfuncionarios de Trump que lo describen en los peores términos: “idiota”, “pendejo”, con una mente de “un niño de seis años”, por citar solo algunos de los adjetivos y las alusiones. Más grave aún, el autor pinta el perfil de un presidente que carece de las condiciones para ser el líder de la nación más poderosa del mundo.



Lo cierto es que dos días después, cuando el país estaba aún escandalizado por las revelaciones de Woodward, el diario ‘The New York Times’ publicó una columna de opinión anónima escrita por un “alto funcionario de la administración” en la que este revela que en el gobierno hay un grupo de personas, una “resistencia secreta”, cuya misión es proteger el país de las acciones de un presidente al que consideran “amoral e incompetente”. La columna cayó como una verdadera bomba nuclear: no solo porque confirma en cierta medida todo lo dicho por el reportero, sino por la idea temeraria de que existe una conspiración activa dentro de la Casa Blanca contra un presidente en ejercicio.



Su autor afirma ser parte de un grupo de republicanos con valores conservadores que han entendido que se debe neutralizar a Trump para evitarle un descalabro al país. Dice que entre ellos se alcanzó a hablar de invocar la enmienda número 25 de la Constitución, que ofrece un vehículo para remover un presidente en ejercicio si ocho de sus secretarios y el vicepresidente están de acuerdo. Lo cual prefirieron no hacer, pues ello crearía una crisis constitucional sin precedentes.

Si bien lo ocurrido poco parece hacer mella en la opinión de su base purasangre, sí es evidente el deterioro de popularidad del presidente entre independientes y republicanos moderados FACEBOOK

TWITTER

Sin duda, lo que hoy se está viviendo en Washington no tiene antecedente en la historia reciente del país del norte, y su único paralelo quizá sean los meses finales de Nixon, cuando funcionarios de su gabinete lo abandonaron para colaborar con la justicia. Tanto que en muchos sectores ya se comenzó a catalogar al autor anónimo como el ‘garganta profunda’ de la administración Trump, en alusión a la fuente secreta que les contó a Woodward y su colega Carl Bernstein que la administración de Nixon estaba espiando a los demócratas.



Las reacciones al editorial fueron diversas y muy emotivas. El presidente, por supuesto, lo calificó de traición y hasta le exigió a ‘The New York Times’ que, de existir esta persona, debían “entregarla” a las autoridades. Y diversas fuentes confirman que en la Casa Blanca se ha desatado toda una cacería de brujas para dar con los responsables. El senador Rand Paul sugirió, por ejemplo, someter a todos los altos funcionarios a un detector de mentiras. Sus copartidarios más moderados, como el senador Bob Corker, creen que la columna confirma lo que ya sabían: que Trump es un mal presidente y por eso es necesario rodearlo de buenos funcionarios. En las toldas demócratas, algunos recibieron el escrito con alivio, pues –como dijo el mismo autor anónimo– en la administración sí hay “adultos” defendiendo principios básicos como la democracia.



Ambas noticias hicieron explosión en el peor de los momentos. Las últimas encuestas, de ‘The Washington Post’ y ABC, indican que su popularidad ha caído al 36 por ciento. Y eso era antes de esta agitada semana. Es un contexto terrible para un partido como el Republicano, que en noviembre irá a las urnas para definir el control del Congreso. Si bien poco parece hacer mella en la opinión de los ‘trumpistas’ purasangre, sí es evidente el deterioro de su popularidad entre independientes y republicanos moderados. La clave está, pues, en su base: esta es la que les tiene, dicho coloquialmente, ‘el pescuezo torcido’ a los republicanos en el Congreso. Temen que si critican a Trump, van a perder sus curules.



Y es que si los demócratas recuperan el Legislativo o una de las dos cámaras, el país podría entrar en una nueva fase de confrontación en la que ya se vislumbra hasta un posible juicio de destitución contra el presidente. Se trata de una posibilidad cuyo origen podría rastrearse precisamente hasta esta semana que concluye.



Por lo pronto, es claro que se aproxima un referendo sobre un mandato que ha puesto al mundo a contener la respiración.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com