Casi que desde el comienzo de la administración de Enrique Peñalosa, le han llovido las críticas por la tala de árboles en la ciudad, y las explicaciones han sido tan tardías como variadas. En separadores, andenes, parques; en el norte o en el sur, el oriente o el occidente, los ciudadanos han sido testigos de lo que en el argot ambientalista se conoce como ‘arboricidio’. De nada han valido críticas, cadenas en redes sociales, ‘velatones’ y pancartas para impedir que se vengan abajo pinos y eucaliptos centenarios, muchos de ellos sembrados por la misma comunidad.

El tema es complejo de entender y se ha prestado para todo, incluso para hacer señalamientos de corte clasista o argumentar estrategias a fin de impedir que se adelante una obra, y, por supuesto, para alimentar causas políticas y partidistas. Nunca antes el viejo adagio según el cual ‘del árbol caído todos hacen leña’ se había ajustado tanto a la realidad como en esta ocasión.



Y no es para menos. En tiempos en que la ciudadanía cuenta con múltiples herramientas para expresar su inconformismo, las acciones de gobierno están en constante escrutinio. Máxime si se trata de causas ambientalistas o animalistas. Hasta respetados órganos de la justicia, incluyendo la Defensoría del Pueblo, han servido de caja de resonancia para el inconformismo de la gente. No obstante, este tipo de tácticas también dan pie para que se minimicen explicaciones y se magnifiquen posiciones.



Según la Alcaldía, hasta el momento se han autorizado alrededor de 38.000 talas en Bogotá. De estas, 11.180 obedecen a enfermedades, inclinaciones peligrosas o raíces expuestas. Otras 8.365 han tenido que efectuarse para obras de infraestructura. Desde el Concejo se ha advertido de miles de especies cortadas en humedales, en vías principales de la capital y para la expansión del aeropuerto.



Sin duda, el debate ha caldeado los ánimos. Basta ver lo ocurrido con seis árboles talados o trasladados en el parque Japón. Pero, si bien la gente tiene derecho a protestar por este tipo de acciones y el Alcalde y su equipo a defenderse de los señalamientos, no se puede macartizar el asunto entre amigos y enemigos de los árboles: eso contamina el debate, ignora los argumentos y abre paso a la desinformación y la demagogia. A Peñalosa le ha faltado tacto y le ha sobrado soberbia. ‘Concertar’ no es su palabra favorita, pero no por ello puede desistir del diálogo franco y la participación ciudadana a la hora de definir el destino de sus entornos. Conocedor como es de la materia, debería hacer gala de ello para encontrar un mínimo de consenso.



Desde la otra orilla sucede algo parecido: la emocionalidad que produce una tala siempre resultará más contundente que la siembra de 218.000 árboles. ¿Alguien ha reparado en esta cifra? ¿Alguien protestó por la tala de 3.000 árboles en la autopista Norte, autorizada por el municipio de Chía? La información que se transmita de lado y lado no puede contribuir a la desconfianza o el aniquilamiento moral del rival. En procesos de urbanización tan desafiantes como los que registra la humanidad, este tipo de debates serán cada vez más frecuentes e intensos, pero no por ello se puede perder la sindéresis ni frenar el desarrollo per se.