Comprensible revuelo generó la decisión del presidente Gustavo Petro de derogar el Decreto 1844 de 2018, mediante el cual se reglamentaba el procedimiento policial “en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas”.

El Ejecutivo ha defendido su decisión explicando que el decreto en cuestión iba en contravía de su manera de abordar el problema de las drogas, que apunta a no criminalizar al consumidor y a atacar con inteligencia el crimen organizado. Organizaciones que promueven nuevos paradigmas en este campo también se han mostrado a favor del giro que esta derogatoria supone.

En la orilla contraria, voces como las de los expresidentes Iván Duque –bajo cuyo gobierno se expidió el decreto derogado– y Álvaro Uribe, entre otras, han lamentado la decisión del Presidente. Recalcan en las bondades de la reglamentación, la cual permitía a la Policía llevar a cabo un control más eficaz en espacios públicos frecuentados por familias y menores de edad y en donde también suelen permanecer tanto consumidores como vendedores de sustancias prohibidas. Una preocupación que resulta comprensible.

No se puede ignorar la habilidad de las redes de microtráfico para usar a su favor las zonas grises de las normas vigentes.

Se debe tener presente que el marco legal al respecto no ha cambiado, y existe una jurisprudencia robusta de la Corte Constitucional sobre la dosis mínima, de la dosis medicada y la de aprovisionamiento. En un reciente fallo instó a las autoridades que ejerzan poder de Policía a fijar lugares en el que el consumo no genere condiciones de riesgo para los menores. Al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, afirmó que el decreto busca justamente armonizar las directrices que rigen la labor policial con esta jurisprudencia.

El reto aquí es balancear el derecho de la sociedad a gozar del espacio público, sin que personas consuman sustancias prohibidas delante de menores, con lo que al respecto ha dicho la Corte. Un camino puede ser el ya mencionado de establecer espacios para el consumo protegido constitucionalmente, lejos de los lugares de juego de los niños y de esparcimiento familiar.

Pero queda otro interrogante y tiene que ver con la habilidad con la que las redes de microtráfico se aprovechan de las normas. Por más que esté claro que el decreto de la discordia no implica novedades de fondo en materia de regulación de las sustancias prohibidas y que el Ejecutivo, a través del ministro Osuna, haya dicho que de ninguna manera debilita la lucha contra el crimen organizado y las redes de microtráfico, es innegable que los distribuidores de los barrios saben usufructuar las zonas grises de la normativa. En este caso, como lo advirtió el senador Ariel Ávila a este diario, lo que se teme es que los llamados jíbaros porten pequeñas cantidades para evadir así a las autoridades.

Ante este panorama bien haría el Gobierno en buscar un avance concertado con las autoridades locales hacia un escenario en el que se respeten los derechos protegidos por el alto tribunal y en el que la Policía cuente con herramientas y un marco de acción claro, que no dé pie a confusiones. Se trata de garantizar no solo el control efectivo del microtráfico sino que no habrá consumo, y menos comercialización de sustancias ilícitas, en espacios públicos familiares.

EDITORIAL