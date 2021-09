Sufrimiento innecesario

Una situación que exige una mirada seria de las autoridades sanitarias y organismos de control la constituye, sin duda, que el 70 por ciento de los colombianos que padecen enfermedades terminales o dolor crónico tengan que aumentar su sufrimiento porque no reciben integralmente los cuidados paliativos a los que tienen derecho. No hay ninguna razón para que, año tras año, esta lamentable estadística se repita en medio del clamor de los afectados y sus familiares, sin que se tomen los correctivos de rigor.

En esta oportunidad, el llamado se hace desde el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, en medio del lanzamiento del Atlas latinoamericano, que hace una radiografía pormenorizada de este problema en la región, un documento que debería ser consultado de manera permanente por todos los hacedores de políticas vinculados con el bienestar.



Llama la atención que si bien fue Colombia el primer país en el que se puso en marcha un proceso para llevar a la práctica los cuidados paliativos y muestra avances en el campo regulatorio, lo cierto es que, como ocurre en muchas áreas, estas no han pasado del papel.



Basta ver, por ejemplo, la limitada oferta de servicios que en la mayoría de los casos –cuando se ofrecen– quedan diluidos en atenciones no especializadas, segmentadas, sin metas claras y divergentes de la integralidad y la interdisciplinariedad que fundamentan los cuidados paliativos, no solo en el campo conceptual, sino en su proyección última, que debe ser el respeto por la dignidad y la calidad de vida de quienes lo requieren.



Todo esto, en una franca violación del derecho fundamental a la salud, que a la luz de la Ley Estatutaria –1751 de 2015– considera estos cuidados un componente ineludible de la intervención en la historia natural de cualquier enfermedad o condición de salud que afecte a las personas, sin ningún tipo de distingo, con los agravantes que se desprenden del aumento de patologías crónicas que no tienen cura y las secuelas del llamado síndrome poscovid, que consecuentemente elevan la demanda de este tipo de servicio.

La escasa oferta de servicios está concentrada

en algunos departamentos, principalmente del centro

Para acabar de completar, la escasa oferta está concentrada en algunos departamentos, principalmente del centro del país. Y en la mayoría del territorio es prácticamente nula, lo que condiciona que los pacientes de las zonas desprotegidas cuando acceden a estos servicios lo hagan en etapas muy avanzadas y en condiciones que terminan complicando no solo su estado, sino el de sus familiares, incluso en términos económicos.



En este contexto, resulta imperativo derrumbar la falsa creencia de que al agotarse el horizonte terapéutico con fines de cura, los pacientes tienen que sumergirse en un foso marcado por el dolor y el sufrimiento hasta el momento de su muerte, y que algunas veces los empuja a buscar desenlaces que se alejan del camino que la ciencia, la tecnología y la humanidad hoy les pueden proporcionar.



Esto no es cuestión de voluntad, sino de cumplir con las obligaciones que desde hace tiempo tienen suficiente respaldo desde el plano académico e investigativo, pero que, además, lindan con ese ineludible compromiso que es el respeto por el ser humano.

