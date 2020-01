Subir o no subir

Una de las primeras decisiones que se le plantean a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es la posible alza en el transporte masivo de la ciudad, esto es, TransMilenio y los buses del Sistema Integrado (SITP). En los últimos años, el valor del pasaje ha tenido un incremento de entre 600 y 700 pesos. Tal decisión permitió aliviar la difícil situación financiera que atraviesa el SITP, cuyo déficit es de alrededor de 600.000 millones de pesos. Y ahí está el dilema, pues López se enfrenta a dos escenarios: subir la tarifa, con el costo político que ello implica, o no hacerlo, a riesgo de que ese hueco fiscal vuelva a engrosarse.

Varios expertos recomiendan salidas como la de seguir subsidiando el sistema quitándoles recursos a otros sectores, lo cual suena inequitativo; algunos más creen que hay que revisar el esquema de contratación con los operadores, y hay quienes aseguran que lo mejor es conseguir recursos de otras fuentes. Todas las soluciones son viables, pero difíciles. La mandataria, en entrevista con este diario, prefirió la prudencia y expresó su intención de evaluar si lo que más conviene es mostrar mejoras para que la gente sienta que pagar un poco más vale la pena. La decisión no deja de ser difícil. En buena medida porque son más los peros que los argumentos a favor: la imagen de TransMilenio y del SITP ha desmejorado, la reconversión de flota se demora, los buses eléctricos aún tardarán en llegar, las estaciones y los buses se llenaron de ambulantes y el problema de los colados, que cuestan más de 200.000 millones de pesos al año y serían parte de la solución, no ha sido abordado eficazmente.



El de Bogotá no es el transporte público más caro de la región, pero en momentos efervescentes como los que se viven resulta esencial mirar todas las opciones con serenidad y dar las explicaciones correctas al usuario frente a lo que cada una de ellas implica. Mejoras habrá, sin duda, pero mientras estas llegan, el sistema no puede colapsar por falta de recursos.