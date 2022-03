Sostener la senda

El sábado pasado, el Dane publicó el dato del índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente al mes de febrero. Con un 8,01 por ciento de variación anual, la inflación en Colombia sigue su disparada, jalonada por los alimentos y otros productos básicos, y con un impacto más fuerte en los hogares más pobres. No obstante la excelente noticia del histórico crecimiento del PIB del 10,6 por ciento en 2021, el arranque de este año ha estado marcado por los altos precios, el cuarto pico por la variante ómicron, la campaña electoral y la guerra rusa en Ucrania.

Si bien se esperaba que en 2022 la reactivación económica experimentara una moderación de su ritmo, el contraste entre el generalizado optimismo con el que terminó el año pasado y el creciente pesimismo ciudadano que detectan las encuestas en este primer bimestre debe poner en alerta a los responsables del rumbo de la economía. No solo el 85 por ciento de los colombianos creen que el país va por mal rumbo, sino que también el 88 por ciento considera que la economía está empeorando.



Sin negar los rezagos en empleo y otros impactos de la pandemia, millones de ciudadanos y de negocios de todos los tamaños en el país mejoraron su situación y sus perspectivas económicas durante el 2021. Con el pico de contagios por ómicron en franco descenso, la inflación se convierte en un desafío complejo sobre el cual ya se están tomando medidas sensatas, como el arancel cero para 165 bienes durante seis meses, pero cuyo impacto no será inmediato para frenar el alza de precios. Con una variación anual de 9,66 por ciento para los hogares pobres, que se vive en la mesa del comedor, no es fácil que la mayoría de compatriotas pueda percibir los beneficios tangibles de la reactivación.

Lograr otro año de buen crecimiento requiere del aporte de los sectores público y privado, y de los candidatos FACEBOOK

TWITTER

Mientras la confianza de los consumidores se ha impactado en los últimos meses, la de los empresarios acusa golpes, pero no se desploma. El índice de confianza comercial de Fedesarrollo cayó en enero 1,8 puntos porcentuales, aunque el de los industriales inició el año con un aumento de 1,1 puntos porcentuales. La encuesta Ritmo Empresarial, que consultó a más de 6.400 empresas en 24 cámaras de Comercio del país, muestra que si bien las disrupciones en materias primas, insumos y precios se sienten, el 47,6 por ciento cree que las ventas aumentarán en el segundo semestre y un 36 por ciento piensa que las cosas irán “mejor y mucho mejor” en los próximos seis meses.



Las elecciones son también un factor que está afectando el entorno de negocios y consumo del país. Aunque es inevitable que las temporadas electorales desaten incertidumbre, los distintos actores en campaña tienen a la mano la posibilidad de mitigarla en algún grado. No obstante, respecto a sectores tan cruciales para la economía colombiana como el de los hidrocarburos, está sucediendo todo lo contrario.



Un crecimiento como el que experimentó Colombia en 2021 –uno de los más altos de América Latina– no se debe dar por sentado y requiere tanto de decisiones de los sectores público y privado como de la confianza de empresas y consumidores. Para mantener esa senda de reactivación, prerrequisito para crear empleos y reducir la pobreza, se necesita blindar esas políticas del ruido electoral, avanzar en mitigar la inflación y mantener esa visión optimista.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com