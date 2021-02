Solidaridad con las vacunas

Tras una época en la que el mundo parecía avanzar por la ruta del multilateralismo, vía globalización, la actual crisis provocada por la pandemia de covid-19 ha dado argumentos para revaluar tal noción y, más bien, confirmar que el rumbo es otro. Ahora bien, el giro no se produjo el año pasado, sino que ya de tiempo atrás se veía lejano y brumoso ese norte de un mundo interconectado, pero sobre todo guiado por unos mínimos comunes morales.

Las, en su momento, esperanzadoras palabras del papa Francisco desde una solitaria plaza de San Pedro, recordando que toda la humanidad está a bordo de la misma barca, pierden vigor ante la realidad de la manera como se están produciendo y, en especial, distribuyendo las vacunas contra el covid-19.



Todo lo que ya se sabía sobre las lamentables falencias de los entes multilaterales a la hora de enfrentar una pandemia como la que hoy azota el mundo se ha confirmado. Basta constatar cómo los países más poderosos se han hecho sentir en la puja a expensas de los más débiles. Frente a esto podría decirse que era apenas previsible que aquellos Estados con recursos, que han invertido a lo largo de los años sumas considerables en ciencia y tecnología, ocuparan los primeros lugares de la fila.



Lo que preocupa es la tendencia de la mayoría de estas naciones a acaparar las dosis disponibles, haciendo sentir su poderío, mientras que las áreas más vulnerables del planeta ven todavía lejano el alivio. El reciente artículo de la revista ‘The Economist’ que le puso fechas al proceso de inmunización global confirmó que los perdedores de esta carrera están más relegados de lo que en principio se creyó.



Las cifras son desalentadoras: el 90 por ciento de los habitantes de los países con más bajos ingresos del planeta difícilmente podrán recibir la vacuna este año. Realidad que contrasta con la de Estados que, como Canadá, disponen de una cantidad de dosis con la que podrían vacunar cinco veces a su población. Siguiendo con los contrastes y los porcentajes, las naciones de más altos ingresos concentran el 16 por ciento de la población del planeta, al tiempo que en su haber ya tienen el 60 por ciento de las dosis que los laboratorios han puesto en el mercado. Es esta la realidad que llevó a la OMS a advertir que el mundo estaba ‘ad portas’ de un “fracaso moral catastrófico”. En el corto plazo el panorama es desolador, toda vez que la mitad de las futuras dosis ya está destinada al club de los poderosos.



Todo pasa por las nuevas cepas del virus. Mientras su propagación continúe –y a un ritmo acelerado– en las regiones del planeta que aún no cuentan con las vacunas o donde las reciben con cuentagotas, es más factible que aparezcan nuevas cepas frente a las cuales las actuales vacunas no sean efectivas. Ello deja claro que ha llegado el momento preciso en el que la solidaridad de la especie no es solo lo ideal, sino, sobre todo, lo práctico, lo inevitable.

Vacunar por naciones, como devolviéndose un par de siglos en la historia, y confinándose por países luego de años de proclamar la globalización es perpetuar el ‘sálvese quien pueda’, que ha traído al mundo hasta el precipicio de la pandemia; es abandonar a su suerte a una enorme cantidad de pueblos que no tienen por qué vivir resignados a supuestos destinos trágicos, es desconocer que poco sirven las fronteras cuando se trata de cerrarle el paso a un virus de semejantes alcances, es responderles temporalmente a los electorados, quizás, pero para nada: para incumplir la promesa de superar la crisis e insistir en la deshumanización que hace crecer a dimensiones moralmente inaceptables y éticamente injustificables el abismo que hoy separa a las naciones más poderosas de las más vulnerables.



Falta poco para cumplirse un año del surgimiento, en medio del desconcierto de los primeros confinamientos, de aquella idea esperanzadora de que volveríamos más conscientes y mejores de esta pandemia que desde el comienzo resultó ser una prueba para los nervios de los gobiernos y una medida de qué tan fuertes se encontraban –y se encuentran– las democracias del planeta. No en pocas ocasiones semejante declaración de intenciones sonó a idealizar, a pensar con el deseo. Hoy, cuando los países poderosos consiguen vacunar a sus ciudadanías antes que las naciones en desarrollo, y se pasa por alto el hecho de que estas enfermedades viajan a la velocidad de la humanidad, es evidente que no hay otra manera de deshacer este entuerto aparte de ser mejores, de salir mejores.



No es que tengamos que estar todos conectados. Es que lo estamos. Es que vamos a bordo de una catástrofe que, de no ser atajada, tarde o temprano pasará cuenta de cobro, incluso a los privilegios y a las buenas suertes. Y si no se piensa en una estrategia global será más costosa y más larga la salida de esta crisis.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com