Solidaridad con Chile

Chile afronta uno de los momentos más duros y dramáticos de su historia reciente. La gran mayoría de los colombianos hemos escuchado de Viña del Mar y Valparaíso, ciudades especialmente turísticas. Hoy, la natural condición de humanidad más el afecto y la hermandad de naciones hacen más triste el drama que está viviendo el país austral.

Los incendios forestales en la región de Valparaíso, unos 100 kilómetros al oeste de Santiago y en Viña del Mar, esta última donde el fuego arrasó el Jardín Botánico, dejan ya más de 122 personas muertas, de las cuales solo 32 habían podido ser identificadas ayer, además de 370 desaparecidas. Y las autoridades temen que las cifras aumenten.

Este desastre, como suele ocurrir en devastadores incendios, tiene lamentables y costosas consecuencias, aparte de la dolorosa pérdida de vidas humanas. Unas 15.000 viviendas resultaron afectadas, muchas hechas cenizas; autos incinerados, bosques irrecuperables bajo un fuego que avanzó veloz, empujado por verdaderos ventarrones. Por ejemplo, en la Reserva Lago Peñuelas-Las Tablas, en Valparaíso, se habían quemado 9.300 hectáreas.

Aquí hay una nueva y conmovedora advertencia de que el cambio climático es en serio y traerá graves consecuencias, más cuando, por desgracia, hay intereses tan criminales como inhumanos, pues allí también se sospecha de que algunos incendios han sido provocados.

El presidente Gabriel Boric, que ha estado acompañando a su pueblo en las zonas de desastre y tomando medidas, ha dicho que es la tragedia más grande vivida por su país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010. Pero también afirmó: “Nos levantaremos”. Claro que sí. Chile lo sabe hacer. Y no están solos. Además del apoyo logístico para apagar el fuego, el mundo se manifiesta en lo financiero y lo humanitario y no debe descansar, pues Chile nos necesita y estos son los momentos en que la solidaridad es la única que no se puede extinguir.

