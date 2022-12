Sobre el pico y placa

Los cambios que se anuncian en la ya clásica medida del pico y placa en Bogotá han vuelto a encender los ánimos de amigos y detractores de la norma. La modificación del orden de las matrículas de los carros para no circular ciertos días y la eliminación del beneficio del carro compartido reviven a su vez el debate sobre la efectividad de una disposición que no pareciera haber redundado en una mejor movilidad ni en una mejora significativa del transporte público de pasajeros. ¿Lo logrará este nuevo intento? Es lo que está por verse.

Lo primero que cabe señalar es que el pico y placa completa un ciclo de vida como regulador del tráfico en la capital. Ya son más de 20 años de aplicación de un mandato que fue avalado por la ciudadanía y, si bien cumplió su objetivo inicial, cada vez se vuelve más engorroso de explicar de cara a lo que la gente percibe en la calle.

Varios factores explicarían esa sensación: la cantidad de obras que se ejecutan en el espacio público, el mal estado de la malla vial, los problemas que subyacen en el transporte público, la proliferación de motos y su elevada accidentalidad y, por supuesto, la falta de vías.

Iniciativas como el pico y placa no pueden ser estáticas y, a falta de mejor opción, deben estarse revisando y ajustando hasta donde sea posible. FACEBOOK

Todo ello contribuye a que quienes comparten estos espacios vivan en permanente conflicto y se genere una percepción de caos permanente. Pero justamente por ello medidas como el pico y placa no pueden ser estáticas y, a falta de mejor opción, deben estarse revisando y ajustando hasta donde sea posible. Ahora se ha decidido que la restricción será para las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 los días pares y 6, 7, 8, 9 y 0 los impares, a fin de evitar la compra de un segundo carro y que ciertos números tengan ventajas sobre otros.

También se acaba el beneficio del carro compartido y se mantiene el cuestionado pago por circular en horarios restringidos, lo que muchos ven como un contrasentido, pues no solo genera inequidad frente a quienes no tienen con qué pagar, sino que va en contravía de lo que se pretende combatir: la contaminación y los trancones.

Mientras no exista una mejor fórmula para aliviar en algo el exceso de carros en la calle, va a ser muy difícil evitar el pico y placa con todo y sus modificaciones. Es, si se quiere, un mal necesario. Lo cual no es óbice para insistir en lo que se ha pedido aquí mismo desde hace rato: un mayor control de las motos –que también generan caos, accidentes y que, al contrario de lo que pasa con el carro particular, reciben beneficios adicionales– y lo que reclaman muchos ciudadanos: una mejor calidad del servicio de transporte público. Tan simple como eso. Sin un sistema más digno con el usuario, seguro con las mujeres y altamente eficiente en su operación diaria, difícilmente se podrá mantener la idea de cambiarse a él y dejar el carro.

El 10 de enero comenzarán a aplicarse las nuevas disposiciones, que se revisarán cada cuatro meses. Y se verá entonces qué tan efectivas resultan. Pero, por los factores presentes en la calle enumerados al principio, es probable que el cambio sea mínimo. Por lo mismo, no sobra un llamado a adoptar nuestro propio pico y placa interno: el de la sensatez y la inteligencia a la hora de movilizarnos en la ciudad.

EDITORIAL