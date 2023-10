Sínodo en la tormenta

Parar para escuchar es lo que pretende, como lo dejó claro el propio papa Francisco, la Iglesia católica con el Sínodo de la Sinodalidad, cuya primera asamblea general comenzó a sesionar el miércoles pasado. Darío Vitali, coordinador de los teólogos presentes, añadió que lo que se quiere es que brille una nueva luz sobre la Iglesia.

Este sínodo, que terminará el año entrante con una nueva asamblea general como la que irá hasta el 29 de este mes en el Vaticano, es crucial para una institución que vive –como tantas veces en su historia– momentos críticos en una coyuntura compleja como la que más.

El contexto es bien conocido: sociedades en acelerados procesos de secularización, sobre todo en Occidente con una Iglesia golpeada, ahora sí, como nunca antes, por incontables escándalos de abuso sexual a menores por parte de sus integrantes, con un planeta en evidente deterioro por la crisis climática causada por el hombre. Por cierto, el miércoles pasado, en la antesala de la asamblea, coincidiendo con la fiesta de San Francisco de Asís, el papa Francisco dio a conocer la exhortación apostólica Laudate Deum. A manera de continuación de su encíclica sobre el ambiente, Laudato Si’, recuerda al mundo la urgencia de cambiar para frenar el deterioro de la naturaleza.

Y así como por causa del cambio climático soplan vientos huracanados en varias partes del mundo, lo mismo ocurre en el seno de la Iglesia, tormentas que este sínodo no ha hecho sino arreciar. Tensiones que datan de los orígenes mismos del cuerpo místico de Cristo se han agudizado a niveles que, según algunos, no se veían desde tiempos de Lutero y su reforma. La oposición de un sector reacio a cambios de fondo en asuntos que se tocarán en el sínodo, como la bendición de parejas LGBTIQ+ –que no el matrimonio–, el celibato de los sacerdotes, la mayor participación de mujeres, incluidos el diaconado y la comunión para los divorciados–, ha sido liderada por un grupo de cardenales con el estadounidense Raymond Burke a la cabeza. Sin duda, la artillería más potente contra el Papa argentino ha salido de los sectores tradicionalistas del catolicismo de Estados Unidos.

En el fondo está en juego cómo concebir el papel de la Iglesia en estos tiempos y su organización interna. El Papa actual es dado a mayor participación de laicos y de mujeres –por primera vez podrán votar en el Sínodo– y a una Iglesia menos jerárquica, más horizontal y transparente. Que sea “hospital de campaña”. Que Francisco se haya sentado como un obispo más, el de Roma, en una de las mesas de trabajo de la sesión inaugural fue un gesto poderoso.

El punto central aquí pasa por que la Iglesia es universal y desde siempre diversa. Pensar que la prevalencia de una de las dos visiones sobre la otra permitirá pasar la página es desconocerla o sencillamente aspirar a un futuro de facciones que luego hagan el tránsito a sectas. La Iglesia no es tal sin una unidad de sus miembros, devotos silenciosos, discrepantes ruidosos, críticos y conciliadores. El reto es trenzar todos estos hilos y para tamaño desafío en tan difíciles circunstancias sí que hará falta, como el miércoles se pidió, la mano del Espíritu Santo.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com