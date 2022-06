Sin bajar la guardia

Hace pocos días, el Dane publicó los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de mayo con una tendencia bienvenida: la variación anual moderó su disparada y registró 9,07 por ciento. Si bien la inflación sigue jalonada por el grupo de alimentos, con un aumento anual del 21,6 por ciento, varios productos claves de la canasta de los colombianos reportaron importantes bajas.

Esta es una noticia que hay que recibir con un optimismo tan moderado como su resultado. En un entorno global que continúa con altos precios de los energéticos, alimentos e insumos agropecuarios, así como disrupciones en las cadenas de suministro y costos de las materias primas, la inflación de mayo en Colombia invita a no bajar la guardia en los distintos esfuerzos que el Gobierno Nacional viene desplegando.



El énfasis en la cadena de producción agropecuaria no puede cesar. Las cosechas de algunos productos agrícolas contribuyeron a la morigeración de la disparada de los precios del mes pasado. Esta semana el Gobierno anunció un decreto que excluye fletes y seguros a más de 200 productos como el maíz, la carne, el aceite de palma, entre otros. Esta medida se suma a otras que eliminan aranceles y buscan reducir el costo de los insumos agropecuarios. Lentamente, estas decisiones comenzarán a brindar resultados mucho más tangibles.

Otra razón por la que no pueden aflojar los esfuerzos en contra del alza de los precios a los consumidores son sus consecuencias sociales. La inflación, y en especial la actual, que es impulsada por el grupo de los alimentos básicos, golpea duramente la capacidad adquisitiva de quienes cuentan con ingresos más bajos. De hecho, en mayo pasado la variación anual de IPC para los hogares pobres y vulnerables fue de 10,68 por ciento y 10,47 por ciento, respectivamente.



Con una inflación de dos dígitos impactando el bolsillo de la gran mayoría de los colombianos, no genera mayor sorpresa que las buenas noticias en materia de dinámica de crecimiento de la economía en 2022 no influyan en el ambiente social previo a las elecciones. Al igual que en la mayoría de democracias en el mundo, el histórico aumento de precios tiene hoy un lugar privilegiado en las prioridades del gobierno que se estrenará en agosto.



Acierta el presidente Iván Duque cuando afirma que “no hay que cantar victoria”. Las medidas orientadas al costo de los alimentos no solo deben seguir aplicándose sin descanso, sino también prestar atención a otros grupos como los arrendamientos, los servicios públicos, los energéticos y los productos de aseo. Asimismo, la junta directiva del Banco de la República necesita seguir ponderando en la magnitud de sus alzas las tasas de interés, los impactos de estas sobre una senda de crecimiento positivo de la economía y sobre la capacidad de las empresas y los hogares de mantenerla.



Sea quien sea el próximo ocupante de la Casa de Nariño, la inflación y las estrategias para combatirla y mitigar su efecto en los más pobres constituirá, sin duda, una de las primeras tareas por asumir. Mayor detalle y claridad de los aspirantes presidenciales sobre sus planes daría tranquilidad a empresas, consumidores, Emisor y el resto de actores económicos.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com