Sigue el asedio

Este domingo, a plena luz del día, fue asesinado Bernardo Betancurt Orozco, candidato por el conservatismo a la alcaldía de Tibú, Norte de Santander, y quien ya había ejercido ese cargo entre los años 2004 y 2007. Es el tercer aspirante a dirigir los destinos de un municipio que es asesinado en los últimos 15 días. Ya habían acribillado a Karina García Sierra, candidata por el Partido Liberal a la alcaldía de Suárez, Cauca, y a Orley García, aspirante a la alcaldía de Toledo, Antioquia, por el Centro Democrático.

Pero el panorama es más lamentable y preocupante. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), desde el pasado 27 de julio son siete los candidatos asesinados, dos fueron secuestrados, 40 han sido amenazados y 54 han sido víctimas de algún tipo de violencia política.



La muerte, sea con el disfraz de bandas criminales, Eln o disidencias de las Farc, se ha dado a la miserable tarea de asesinar candidatos sin distingos políticos, pues las infortunadas víctimas militaban en partidos diferentes y en diversas regiones del país, unas más riesgosas que otras.



Bernardo Betancurt ejercía proselitismo en una región como La Gabarra, donde distintos grupos se disputan el poder del narcotráfico. De nada valió que él hubiese firmado en días pasados, junto con otros cinco aspirantes, un pacto de no violencia. Además, se quejó de la política sucia.



El hecho es que hay intereses tenebrosos por cooptar los gobiernos municipales a sangre y fuego y por sembrar miedo y someter a la ciudadanía. Esto es triste, muy grave y está lleno de mensajes no solo contra la vida, sino contra la democracia. El reto es enorme, no solo de protección a los candidatos, sino de impedir que estos crímenes queden impunes. La responsabilidad es de todos, pues el desafío del crimen organizado a la sociedad no tiene matices. No podemos permitir que la muerte gane las elecciones.



