Siempre en crisis

La renuncia masiva de los médicos del hospital San Rafael de Leticia, conocida el lunes, deja otra vez en evidencia la precaria situación que arrastran estas entidades públicas a lo largo del país, y que se incrementa en medio de la pandemia causada por el nuevo coronavirus.

Aunque las quejas por falta de suministros, carencias de personal y deudas atrasadas que los mantienen al borde de la quiebra no son nuevas, la crisis de estas entidades, dependientes de gobernaciones y alcaldías, toma ribetes dramáticos en razón de que son ellas las encargadas, nada menos, de atender de primera mano a los potenciales afectados por la pandemia.



Lo grave es que, históricamente, los llamados hospitales públicos fueron exigidos, desde siempre, para ser empresa rentable en términos económicos, dejando de lado la necesaria ‘rentabilidad social’, medida en términos de salud y bienestar para los habitantes de su jurisdicción, a lo que se suma la politiquería con la que muchas veces son manejados, al punto de convertirlos en moneda de pago de cuotas electoreras, lo que es una vergüenza.



Lo de Leticia no es la excepción porque en más de 800 municipios se rueda con la misma suerte, por lo que ya es hora de que el país cambie la calificación de indicadores de estos hospitales para que sean convertidos, como corresponde, en centros que garanticen tranquilidad y no zozobra para las poblaciones. Lo que ocurre actualmente con la covid- 19 no es excepcional, sino una constante que de tanto repetirse se volvió invisible para todos, en especial para los llamados entes de control.



Empezar por pagarles sus deudas atrasadas, garantizarles los flujos corrientes, dotar al personal de los necesarios elementos de protección y remunerarles lo justo sería buen remiendo, dadas las actuales circunstancias, antes de que se presenten más renuncias; esto mientras las autoridades y el país entero entienden el verdadero valor de los hospitales públicos.



EDITORIAL