Sí, pero con cuidado

Doscientos días después de haber sido decretada la emergencia sanitaria por el covid-19, las cuentas del desastre son desoladoras. Y el costo lo han asumido ciudades contra las que el coronavirus se ha ensañado de forma particular. En especial, centros urbanos como Bogotá, con altos niveles de densidad y hacinamiento. Desde el día uno hasta hoy, la capital colombiana registra el mayor número de contagios y muertes, si bien fue la primera en aplicar una cuarentena obligatoria y liderar medidas de bioseguridad.

El daño ha sido enorme: casi 250.000 personas infectadas, más de 6.000 han perdido la vida, la ocupación de UCI llegó al 93 % (hoy está a menos del 55 %), y no se descarta un rebrote si se baja la guardia. En el terreno económico y social, el impacto no fue menor: el desempleo alcanza un histórico 23 %, en jóvenes y mujeres, especialmente; la pobreza asoma al 11 %, 37.000 empresas cerraron sus puertas (63 % más que en 2019), la economía caerá por encima de 4 % y las pérdidas totales se estiman en 5 billones de pesos.



Siendo, como es, una ciudad que jalona la economía nacional, Bogotá ha tenido que entrar en la dinámica de las reactivaciones, so pena de cargar con el lastre de haber propiciado una debacle mayor, comoquiera que es la principal empleadora del país y genera el 25 % del PIB. En ese sentido, la Alcaldía ha anunciado varios planes de salvamento que buscan, en esencia, aliviar cargas tributarias, generar ingresos constantes a las familias pobres y fomentar el empleo a través de obras de infraestructura, entre otros fines.

Una de las estrategias de la Administración es apelar a un cupo de deuda por 10,8 billones de pesos –más que su aporte inicial a la primera línea del metro–. Eso significa llegar casi al tope máximo permitido (80 %), pues se estaría pasando del 23,9 % hoy al 78 %. Los expertos dicen que es con deuda como se debe paliar la actual crisis. Y Bogotá tiene la ventaja de haber sido bastante cuidadosa en el manejo de sus finanzas, afortunadamente.



Por lo mismo, el debate que se inicia sobre el cupo debe tomarse con prudencia. Endeudarse también significa tener claro de dónde brotarán los recursos para cumplir dichos compromisos. Máxime cuando los recaudos serán escasos, lo mismo que las fuentes disponibles para amortiguar el golpe, mientras que el aparato productivo tardará en tomar fuerza. Sí, es verdad que Bogotá genera confianza, pero eso por sí solo no es suficiente. Se necesita un flujo constante de recursos.



Tienen razón los concejales que piden claridad y esperar a conocer el impacto real del covid-19, al tiempo que advierten sobre el riesgo de endeudar la ciudad al tope, dado el monto exigido. El cupo podría dividirse, como sugieren el presidente del cabildo, Carlos Galán, y el concejal del Polo Carlos Carrillo.



Más allá de la decisión que se adopte, es claro que se trata de una salida coyuntural y que urge una solución más estructural. Bogotá no puede darse el lujo de seguir aplazando un debate de fondo: cómo generar nuevos ingresos para atender las demandas que le impone la nueva realidad. La Administración y el Concejo deben ser conscientes y dar luces a las futuras generaciones, llamadas a pagar los compromisos que les estamos heredando hoy.



