Shakira en el intermedio

De buenas a primeras, como si fuera esta una nación volcada a las pasiones que trae el fútbol americano, en la noche del domingo pasado todos los colombianos parecían sumamente interesados en la final de la National Football League (NFL): el reconocido Super Bowl. La inmensa mayoría de nuestros ciudadanos no estaban frente a los televisores para celebrar las jugadas apasionantes del partido entre el Kansas City Chiefs y el San Francisco 49ers, que se dieron en el Hard Rock Stadium de Florida, sino para aplaudir a rabiar la interpretación de la cantante Shakira –junto con la no menos exitosa Jennifer López y J Balvin– en el legendario intermedio.

Se trata de un espacio en el que, desde los años 90 hasta hoy, se han presentado músicos como Michael Jackson, U2, Paul McCartney, The Rolling Stones, The Who, Beyoncé, Coldplay, Lady Gaga. Podría decirse que solo llegan allí las más importantes figuras del rock y el pop. Y que para Shakira es una constatación de la solidez de una carrera de más de 25 años y un reconocimiento merecido a un talento fuera de lo común: podría darse por sentado lo que ha hecho la compositora barranquillera en las últimas tres décadas, pues ha sido constante, pero su espectáculo en el Super Bowl, una puesta en escena de nuestras raíces y nuestras culturas, debe servir de recordatorio de lo excepcional que ha sido su trabajo.



La presentación de Shakira y de López es también, en el actual contexto, una reivindicación de los inmigrantes que tanto han contribuido al proyecto de los Estados Unidos de América en las últimas décadas. Y, teniendo en cuenta que no existe un evento más norteamericano que la final de la NFL, es sobre todo un diciente homenaje a una comunidad enorme, la comunidad latina, que se ha vuelto parte fundamental de los tejidos sociales de las principales ciudades estadounidenses. Bien por Shakira. Bien por Jennifer López. Pero, en especial, bien por esa cultura llena de culturas que estaba en mora de ser reconocida en ese espacio.



EDITORIAL