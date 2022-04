Servir para sanar

Entender como un compromiso más que como un honor su nombramiento por parte de la ONU como embajadora global en la lucha contra la violencia sexual, es profundamente revelador de la manera como Jineth Bedoya ha decidido enrumbar su vida y su causa.

Sus palabras el pasado martes en Nueva York dejan claro que lo que menos le interesa a Bedoya –editora de este diario y líder de la campaña No Es Hora de Callar– es el brillo personal. Son, en cambio, firme testimonio de una vida encaminada a servir, que ha encontrado un poderoso sentido en el convertir un episodio absolutamente traumático y brutal, como el que ella padeció, en una oportunidad de transformación y de apoyo humano a otras mujeres que han vivido agresiones similares. Todas sobrevivientes. “Al entender que hay miles de mujeres en el mundo afrontando lo que yo afronté, entiendes que hay que seguir”, afirmó con razón.



Disposición más que demostrada. También el martes ella fue clara sobre el paso que sigue en el marco de su compromiso con las víctimas: lograr que la JEP abra un macrocaso que atienda la violencia sexual que tuvo lugar en el conflicto entre el Estado y las Farc. “No podemos pasar por encima de los derechos de millones de mujeres que tienen su fe de justicia puesta en esta jurisdicción. La impunidad en la violencia sexual en Colombia llega al 98 por ciento, es una vergüenza como país y como sociedad que no enfrentemos uno de los peores crímenes contra los seres humanos de una manera más efectiva”. Son demasiadas heridas frente a las que esta sociedad tiene la obligación de hacer todo lo que esté al alcance para que comiencen a sanar.



El objetivo planteado, como ella lo reconoce, no parece fácil de alcanzar. Pero este hecho no la abruma. Tiene la convicción de que su misión es, junto a tantas otras, abrir un camino, empinado, sin duda, pero imprescindible cuando se trata de construir un futuro en el que ser mujer no implique vivir con el riesgo de ser botín de guerra. Una tarea en la que, desde luego, la acompañamos.

EDITORIAL

