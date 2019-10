¿Será que esta vez sí?

Un interesante debate tuvo lugar la semana pasada entre candidatos: los que aspiran a la alcaldía de Bogotá y los que pretenden la gobernación de Cundinamarca. El escenario fue la Universidad de La Sabana, y el encuentro estuvo auspiciado por distintas entidades y empresarios de la región. Los asuntos abordados no podían ser otros que los conocidos de vieja data: la pesadilla de la movilidad, la preocupación por la seguridad, el desafiante crecimiento urbanístico, el impacto medioambiental y la gobernanza de un territorio que representa la cuarta parte del PIB nacional.

Los candidatos no se fueron por las ramas: reconocieron las dificultades, coincidieron en sacar adelante iniciativas como los trenes regionales, la construcción de nuevas vías, y le dijeron no a la extensión de TransMilenio hasta el municipio de Chía.

También hubo acercamientos para un trabajo conjunto que garantice la seguridad en la región, especialmente para cerrarle la puerta al narcotráfico.



Y, por supuesto, no podía faltar el tema de la corrupción, esbozado por varios de los candidatos. El volteo de tierras, las denuncias contra funcionarios, las investigaciones en curso levantaron aplausos en el auditorio, en señal de que la población está cansada de que en este frente no pase nada.



Hubo iniciativas interesantes respecto al problema del agua, que hoy se vende en bloques para varios municipios. Algunos sugirieron hacer alianzas entre empresas públicas, que Bogotá se haga cargo directamente del suministro del líquido sin intermediarios o que los municipios tengan su propio acueducto. Pero el consenso fue poco.



Y la parte más esperada y más difícil fue la de la creación de una autoridad regional que permita atender problemas comunes, sin protagonismos ni celos políticos. Todos expresaron voluntad y hasta firmaron un pacto en ese sentido. Solo falta que lo cumplan, pues el poder suele nublar las buenas intenciones.