El tapabocas es, de lejos, el símbolo de la pandemia. En torno a él se han generado estudios científicos, disputas, diseños de moda, conceptos vindicativos, propuestas políticas y mayoritariamente definiciones que lo califican como un elemento de seguridad y protección. Al igual que las vacunas, es un factor homogeneizador de costumbres y condicionantes en todo el planeta. Sin embargo, hoy, cuando el Sars-CoV-2 cede terreno y los vientos soplan en favor de la tan anhelada normalidad, este compañero inseparable de los dos últimos años parece dejar su sitio para permitir que la gente vuelva a verse las caras.

Si bien algunos consideran que esto debería ser de golpe, lo cierto es que, más allá del deseo de enterrarlo por siempre, debe imperar la prudencia y mantenerlo mientras exista el riesgo de contagio. Aquí hay que echar mano de la sensatez y de las enseñanzas que la epidemia ha dejado durante este tiempo y empiezan por entender que en aquellos lugares donde al tenor de las cifras se evidencien alta circulación viral, baja tasa de vacunados y el mantenimiento elevado de indicadores de hospitalización y ocupación de UCI, hay que seguir contando con su inefable ayuda.



Por el contrario, en los sitios o regiones en donde el covid-19 tiene una presencia menor y ya no arremete con sus daños contra la población, se pude prescindir de esta prenda, empezando por los lugares al aire libre y en los sitios cerrados en los que colectivamente se perciban elementos de seguridad, en contextos en que la disciplina, la voluntad y el sentido común deben imperar por encima de las restricciones punitivas y las normas oficiales.

Este es un buen momento para poner este tema sobre el tapete y, de paso, probar la capacidad

de todos para autogestionar

su cuidado. FACEBOOK

TWITTER

Aquí es importante conocer de primera mano –con referencia al país– cuáles son las condiciones de la pandemia en cada región y municipio para que sobre ellas, y de manera amigable, las autoridades acompañen a sus pobladores en un proceso pedagógico que determine cuándo usarlo y cuándo no, para evitar generalizaciones que podrían deslizarse hacia el rechazo, no sin consecuencias a veces riesgosas.



Esto no es un asunto de presiones sobre las autoridades ni de los caprichos de estas, sino de tomar decisiones basadas en la evidencia técnica y científica, a la par que se respetan las libertades y la autonomía individual, sin pasar por alto el derecho colectivo a protegerse. Aquí debe imperar la razón.



El descenso casi vertical de la mayoría de los indicadores negativos de la pandemia en casi todo el territorio nacional es un buen momento para poner este tema sobre el tapete y, de paso, probar la capacidad de todos para autogestionar su cuidado. Bien podría el Gobierno, dada la coyuntura, dejar esto, eso sí, previa ilustración, en manos de los ciudadanos. Sería un buen paso para afrontar la potencial endemia en la que ojalá se convierta esta crisis, y al mismo tiempo en aportes para próximas situaciones similares.



Aunque para esto es importante tener en cuenta las voces que asesoran al Ministerio de Salud en esta materia, no está mal sugerir que, de cara a esta determinación, la experiencia también ha vuelto expertos a casi todos los colombianos, por lo cual esta voz no sobraría. El uso o no del tapabocas debería estar basado en una responsable combinación de análisis científico y sentido común.

EDITORIAL