Sentencia clave

Frente al desalentador panorama de la violencia de género e intrafamiliar en el país, que cada día suma centenares de nuevos casos, la Corte Suprema de Justicia acaba de tomar una decisión más que necesaria: avalar como prueba de referencia en los juicios contra los maltratadores y abusadores las denuncias que en un primer momento entablaron las víctimas.

No es un tema de poca monta. A pesar de los esfuerzos de los últimos años para hacer justicia, siguen siendo muchas las mujeres que no se reafirman en sus cargos en el momento de los juicios. El silencio de las víctimas en el momento clave termina en absoluciones o en archivo de procesos basados en tecnicismos jurídicos.



En un país como el nuestro, que el año pasado registró más de 28.000 casos de violencia intrafamiliar, 49.000 de violencia de pareja y 26.158 denuncias de violencia sexual, es urgente tapar todos los huecos jurídicos que terminan por beneficiar a los victimarios. Y el desestimiento de las denunciantes –sea por miedo, por temor a la censura social y familiar o por la dependencia económica– es un boquete que no solo permite la impunidad sino que termina también perpetuando malsanos comportamientos que siguen siendo comunes en todos los estratos y regiones.



La Corte ha dicho que si la víctima se niega a ratificar su denuncia en el juicio no procederá, necesariamente, la aceptación de esa determinación, sino que las autoridades “tienen la obligación de constatar que ello obedezca a una decisión libre”.



En aquellos casos en los que sea posible establecer la coerción sobre la denunciante, señalan los magistrados, los operadores judiciales deberán tener en cuenta la denuncia inicial, cotejarla con las otras pruebas y utilizarla para construir el contexto definitivo que llevará a la sentencia en cada caso.



Esta decisión de la Corte Suprema, sin menoscabo del derecho de todo acusado a su defensa, es un paso más hacia la construcción de una sociedad que no tolere a los violentos en ningún escenario, empezando por casa.

EDITORIAL