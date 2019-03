Como lo anotamos en este mismo espacio el domingo pasado, es grande la expectativa del país sobre decisiones que se apresta a tomar la Corte Constitucional en terrenos como el de la libertad de expresión en las redes sociales.

A comienzos de esta semana, una determinación del alto tribunal dio señales relevantes en lo que tiene que ver con este campo. Por medio de ella resolvió una tutela de una ciudadana que aseguraba haber sido afectada por publicaciones que en su contra se hicieron en un perfil de Facebook. Se la había señalado de ser la responsable de la divulgación de unos panfletos en los que se hacían afirmaciones críticas de algunos habitantes de Campo de la Cruz, Atlántico. Mediante ese mecanismo solicitó que dichos contenidos fueran removidos.

Es de esperarse que esta línea

se mantenga en próximas determinaciones sobre casos también relacionados con este derecho fundamental. FACEBOOK

TWITTER

Para el alto tribunal, se trató de mensajes que no se presentaron “ante los receptores como una noticia de interés general con cierta pretensión de objetividad y neutralidad”, sino más bien de un “discurso (de) apreciaciones sobre hechos principalmente asociados a tensiones familiares con valoraciones subjetivas sobre las cualidades personales de la accionante”.



Afirman los magistrados que en una situación así no se están afectando los derechos a la honra, el buen nombre y la vida, entre otros, que según ella se le habían afectado. Fue claro, eso sí, en que lo contrario ocurre cuando a una persona “se le atribuyen comportamientos que, sin ser estrictamente punibles, suelen tener un grado significativo de reproche social”, y cita algunos ejemplos.



Un aspecto clave de lo dicho por la Corte es que a los jueces es a quienes corresponde valorar cuándo un mensaje publicado en una red social en efecto constituye una grave vulneración de derechos de terceros. En casos así les corresponde actuar, pero solo cuando se esté ante un “peligro apremiante, inminente y grave que haga imperativa” su intervención.



Frente a este pronunciamiento hay que destacar que la Corte no establece a priori restricciones a los usuarios de las redes. Fija, sí, pautas para las actuaciones de los jueces, pero sin que estas atenten contra el derecho fundamental de la libertad de expresión y de información. Bueno es recordar que este ha tenido de tiempo atrás límites legales, como en los delitos de injuria y calumnia en lo concerniente a las leyes colombianas. La decisión, en últimas, les da un poco más de herramientas a los jueces para que ellos –según cada caso– establezcan el límite entre este derecho fundamental y los de personas que puedan verse afectadas por ciertas afirmaciones.



Debe tenerse presente que la decisión marca un derrotero con miras a próximos pronunciamientos en los que la Corte Constitucional deberá definir con mayor nivel de detalle la cuestión del mencionado límite y cuál debe ser el papel de quienes operan las redes sociales, con el fin de proteger los derechos de sus usuarios. Es de esperarse que se mantenga esta línea de no establecer nuevas limitaciones al derecho fundamental de la libertad de expresión. De nuevo es preciso reiterar que en este campo, la mejor norma es la que no está escrita.



editorial@eltiempo.com