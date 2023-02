Señales económicas

Varias conclusiones se derivan del informe del Dane con los principales resultados del producto interno bruto (PIB) de Colombia, correspondiente al año pasado. La primera es que la economía registró un crecimiento de 7,5 por ciento en 2022, ratificándola como una de las de mayor dinamismo en la región y entre los países de la Ocde. En medio de un entorno de alta inflación, subidas de tasas de interés, disrupciones de las cadenas de suministro, vientos de recesión global y efectos de la guerra rusa en Ucrania, Colombia pasó la prueba en materia de resiliencia.

Una segunda conclusión es que, no obstante el balance positivo del año, la historia del primer semestre difiere drásticamente de la del segundo. Mientras en el primero las principales actividades económicas reflejan la continuación de la senda de reactivación económica pospandemia, ya en la segunda mitad, en especial en el último tramo, una peligrosa reducción del ritmo de crecimiento quedó en evidencia. De hecho, en el cuarto trimestre del 2022, el PIB apenas aumentó un 2,9 por ciento en comparación con el dato del mismo período del año anterior.

En tercer lugar, cabe destacar que en 2022 la economía nacional fue jalonada principalmente por el comercio, las industrias manufactureras y las actividades artísticas y de recreación. Mientras las contribuciones de las dos primeras ramas son tradicionales, la tasa de crecimiento de la rama del entretenimiento –37,9 por ciento en el año– evidencia la fuerza de la apertura de aquellos sectores productivos más golpeados por los confinamientos, los ‘últimos en abrir’ como los conciertos.

Por último, las señales que apuntan a una desaceleración de la economía en este 2023 son cada vez más palpables. Ya en el cuarto trimestre del año pasado la construcción, las minas y canteras y el agro cerraron en negativo y el comercio y la industria, motores económicos, dejaron los crecimientos de dos dígitos atrás. A lo anterior se deben añadir el conjunto de proyecciones y estimaciones que identifican un panorama económico preocupante con crecimientos del PIB a fin de este año en un rango entre 0,2 por ciento y unos puntos por encima del 1 por ciento.

Los signos del drástico freno en seco no se detuvieron con el arranque de este nuevo año. No solo las presiones inflacionarias continúan fuertes –el IPC no tocó techo en enero y va en 13,12 por ciento anual, la más alta en 23 años–, sino que también la creación de nuevos puestos de trabajo ha empezado a bajar su dinámica y la tasa de desempleo se mantiene en dos dígitos. El consumo de los hogares, fuente crucial de crecimiento de la economía, también está reportando unos descensos que deberían motivar acciones integrales de respuesta.

Estas tendencias se están traduciendo en caídas en la confianza de los consumidores y, en general, de los empresarios. Es decir, la percepción de estos actores de hacia dónde va la economía se está deteriorando. Un freno en seco de las actividades productivas en 2023 será inevitable –tras este 7,5 por ciento del año pasado–; sin embargo, la política económica del Gobierno puede concentrarse en proteger esas fuentes de crecimiento, enviar mensajes que mejoren la confianza, incentivar la entrada de inversiones y mitigar con más esfuerzo los efectos de la inflación.

