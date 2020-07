Seguridad y percepción

El más reciente caso de inseguridad en Bogotá tuvo que ver con el asalto a una joyería en un centro comercial. La espectacularidad no se la dio el hecho en sí, sino que este haya sido captado por varias cámaras y sus imágenes hayan navegado por el infinito mar de las redes sociales. Entonces llovieron comentarios y críticas sobre lo que estaba pasando en la ciudad y de cómo –palabras más, palabras menos– estábamos a merced de los delincuentes.

Dos semanas después, la Policía desmanteló la banda de asaltantes, reveló detalles del operativo y aseguró que vendrían más capturas. La noticia también tuvo despliegue, aunque no tanto como el que se le dio al asalto, que fue transmitido casi que en vivo y en directo.



De cara a estos dos escenarios, cabe la pregunta de si hoy la gente percibe una mejor seguridad. Y la respuesta mayoritaria probablemente sea un no, pues lo que suele suceder es que perseveran los relatos delictivos –el asalto a una residencia, el asesinato de un comerciante, el hurto de una bicicleta, el robo continuado en una localidad– que termina generando la sensación de que las cosas empeoran.

Flaco favor se le hace a

la ciudadanía cuando en materia de seguridad prevalecen las emociones sobre las acciones.

Ahora bien, cuando se revisan las estadísticas criminales de la capital en el último semestre, comparadas con las del 2019, no cabe duda de que la mayoría de delitos se han reducido, en parte por el confinamiento, es verdad, pero también porque algunas estrategias de las autoridades están funcionando. El hurto a personas descendió en todas sus modalidades, excepto el robo de bicicletas, que pasó de 21,5 a 25,9 %; las lesiones personales cayeron 38,6 %, el hurto de motos y carros, en 7 %. No así el homicidio, que creció 2 %.



Si bien no se trata de minimizar las cosas, es prudente mirarlas con algo de perspectiva. Todos los gobiernos han enfrentado el mismo dilema: percepción de inseguridad o evidencia estadística. Pero ya es hora de que, como con el covid-19, se empiece a dar relevancia a las cifras como indicador fundamental de una realidad. Nada podrá superar el impacto que genera la imagen de un asalto o un homicidio frente al registro simple de unas capturas o la desarticulación de peligrosas bandas, pero flaco favor se le hace a la tranquilidad ciudadana cuando prevalecen las emociones sobre las acciones.



Dicho esto, lo que se espera de la Alcaldía y de las autoridades policiales es una política de seguridad con resultados. Hay que celebrar, en ese sentido, el reciente compromiso con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía para aunar esfuerzos en la investigación criminal y el trabajo interdisciplinario de agencias para desvertebrar estructuras relacionadas con hurto y narcotráfico, especialmente.



Se avecinan tiempos complejos en materia de seguridad. El Fiscal General así lo ha advertido. Entre tanto, el secretario de Seguridad de Bogotá apuesta por una atención especial para que jóvenes no sean presa de los delincuentes y fórmulas como los cuadrantes móviles, la acción concentrada en siete localidades y 83 barrios con elevados casos de homicidio y tráfico de estupefacientes, así como la erradicación de nuevos miedos producto de la pandemia, ayuden a atenuar la sensación de inseguridad que sigue prevaleciendo entre la ciudadanía. Ojalá el remedio funcione.



