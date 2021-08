Seguridad, una causa común

La inseguridad en las ciudades ha dejado de ser percepción. O al menos ya no es un argumento que se pueda esgrimir fácilmente para explicar lo que viene sucediendo. En el último año, el homicidio común creció 39 por ciento; el hurto de vehículos, 12 por ciento; el de bicicletas, 3 por ciento, el robo de motocicletas se disparó 25 por ciento y el hurto a personas subió 21 por ciento. Solo se advierten mejorías en el abuso sexual, que cayó uno por ciento, y el robo al comercio, que descendió 13 por ciento. Aunque estadísticamente esta tendencia está relacionada con la recuperación de la vida cotidiana en las capitales, luego de un año de encierros, lo cierto es que enfrentamos indicadores inquietantes.

La que acaba de pasar, por ejemplo, ha sido una semana nefasta para Bogotá. Durante 48 horas, la ciudad fue escenario de balaceras que les costaron la vida a un policía, mientras requisaba a dos sujetos, y a un joven por robarle su bicicleta. Pero también se suma el intento de atraco al hijo de un diplomático, quien terminó con heridas, y a un taxista. Hay en el país un evidente deterioro de la seguridad ciudadana.



Las autoridades, hay que destacarlo, reconocen el fenómeno. Ya no se escudan en sus propias cifras ni en el discurso de que se trata de hechos aislados o, como decíamos, de una sensación de inseguridad. En Bogotá, los homicidios, que estaban en 11 por cada 100.000 habitantes, hoy están en 14 por cada 100.000. El sicariato está en auge. El ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales genera el mayor número de crímenes, lo cual no es óbice para destacar que la violencia se ha convertido en la principal característica de los asaltos a plena luz del día.



Hay múltiples factores que expertos y analistas señalan como causa del deterioro de la seguridad en Bogotá. El primero es que si antes de la pandemia sucedían cosas similares, la crisis sanitaria disparó las llamadas economías ilegales que se concentran en ciertos puntos. El microtráfico, el robo de celulares, el transporte ilegal, el hurto de carros y bicicletas se han convertido en las principales receptoras de mano de obra delictiva. El mercado ilegal de armas de fuego, que pulula en la calle, está cobrando decenas de vidas, lo mismo que el porte de armas blancas. Todos, fenómenos que convergen de una u otra forma en el asalto a indefensos ciudadanos que sienten que no pueden salir o llegar a casa sin que estén expuestos al acecho de ladrones en moto. El atraco es el principal dolor de cabeza de la gente; de ahí, ese otro fenómeno de querer ejercer justicia por mano propia, como intentaron hacerlo esta semana con uno de los hombres que atentaron contra la policía.

Estrategias para combatir el crimen urbano hay muchas. Las han explicado el ministro de Defensa y el secretario de Seguridad de Bogotá. Y van desde el incremento de 1.500 policías en las calles –que incluye la presencia de cinco generales para enfrentar el problema– y un mayor trabajo de inteligencia, hasta la toma, por los organismos de seguridad, de zonas donde el delito es evidente. Todo lo que se haga parece insuficiente. Pero con que existan acciones efectivas que la gente pueda ver y palpar, con que la reacción de las autoridades sea pronta y oportuna, con que se persiga sin tregua el origen de esas economías ilegales descritas y se desmantelen de forma definitiva se habrá ganado un terreno importante. Si cada vez la operatividad de estos grupos es más sofisticada y cuenta con mayores recursos, incluyendo el reclutamiento de jóvenes y ciudadanos extranjeros, pues en la misma medida hay que responder. Y para ello se necesita un trabajo mancomunado entre Gobierno, Alcaldía, Fiscalía, Policía y Rama Judicial.



Las señales que se han dado en ese sentido son positivas, pero consolidar esa coordinación institucional es un imperativo, hoy más que nunca. Hay que exigir y hacer los controles políticos del caso, pedir resultados, pero también dotar a las instituciones de recursos técnicos y logísticos. Frente a la inseguridad que acorrala a la capital no puede haber color político, ni posturas ideológicas ni golpes de pecho. Se requiere una actitud más proactiva y solidaria. Seguramente se hayan cometido errores, hayan fallado las estrategias, haya habido soberbia, pero no es con estridencias virtuales como vamos a ganar esta guerra.



Todas las ideas, los aportes, la experiencia de quienes han tenido que lidiar con estos temas son bienvenidas en aras de la defensa de la gente. En esto no puede haber descanso, pero tampoco indiferencia. La cadena hay que romperla desde sus orígenes, y eso tiene que ver también con el comportamiento ciudadano, pues mientras se siga amparando y patrocinando la adquisición de bienes que han sido robados o no se denuncie a los delincuentes que operan en ciertas zonas ni se pongan en evidencia los negocios oscuros que hay a nuestro alrededor, la lucha seguirá siendo desigual. Y todos seremos víctimas potenciales. De ese tamaño es el reto.



EDITORIAL

