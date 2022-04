Seguridad en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer el paquete de medidas que buscan ponerles freno a los fenómenos de inseguridad que vienen azotando la capital. A la amenaza terrorista, que se hizo sentir con una bomba y dejó dos menores muertos, se han sumado una serie de hechos delincuenciales como el asesinato de un joven de 15 años por robarle su celular o el asalto a un hombre en silla de ruedas. Todas son acciones repudiables y condenables, pero que constituyen una muestra de la amenaza que hoy se cierne sobre la ciudad, como lo señaló la alcaldesa Claudia López.



Entre las acciones para combatir este tipo de delitos está la restricción de la concentración de personas en parques y plazoletas después de las 10 de la noche; los establecimientos comerciales tendrán que estar afiliados a frentes de seguridad; habrá restricción horaria para el expendio y consumo de alcohol en zonas aledañas a las universidades. Además, se contemplan el pago de recompensas, el incremento en el número de policías y la creación de grupos especiales para el desmantelamiento de bandas.



No obstante, la que generó más polémica fue la prohibición del parrillero en moto en determinados días y a ciertas horas. Esto ocasionó la protesta de los motociclistas que durante varias jornadas se tomaron las calles para mostrar su inconformidad, causando trancones y malestar entre la ciudadanía. Al final, previa reunión con la alcaldesa, se logró un acuerdo para que la prohibición del parrillero rija para hombres y no para mujeres.

Hay que celebrar que por la vía del consenso se haya puesto punto final a algo que no puede convertirse en práctica: el bloqueo de la ciudad como herramienta de presión cuando las medidas no nos gustan. Es una acción perversa que terminan pagando ciudadanos de bien que durante varias horas no encontraron cómo regresar a casa, que colapsó vías y generó el efecto contrario al que esperaban los motociclistas: el rechazo y la exigencia para que sean objeto de otro tipo de disposiciones, como la aplicación del pico y placa.



Más allá de esto, lo que cabe señalar es que en materia de seguridad hay que hacer causa común. Combatir a los criminales no es solo tarea de las autoridades, sino que compromete a la sociedad en general. Se entiende que muchas medidas pueden sonar desproporcionadas, pero con el terrorismo acechando y los atracadores haciendo de las suyas, cualquier esfuerzo que se haga debe ser respaldado.



Ahora bien, esto implica que la Alcaldía y los órganos de seguridad deben mostrar resultados en el corto y mediano plazo. Más policías, más vigilancia, más restricciones de las libertades individuales tienen que traducirse en una reducción del delito, en menos armas en manos de los delincuentes, menos riñas, menos hurtos y golpes contundentes al microtráfico. Al menos eso es lo que espera la ciudadanía, que es la que hace el sacrificio.



Así mismo, debe quedar claro que se trata de medidas temporales y que el prohibicionismo no será la regla. Las ciudades están hechas para el disfrute, para caminar por ellas a cualquier hora, para que sean lugares de encuentro y no de encierro. Y claro, ello también depende de que la gente denuncie, alerte y colabore con las autoridades.

EDITORIAL