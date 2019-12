Se va Peñalosa, llega Claudia

Enrique Peñalosa volvió a manejar los destinos de Bogotá con la misma fórmula con que gobernó en su primer período (1998-2000): un modelo preconcebido por él, diseñado por él y ejecutado por él. Con una motivación adicional: Bogotá venía de experiencias que poco aportaron a su bienestar y desarrollo, pues una alcaldía se robó los recursos y la otra no dejó grandes ejecutorias urbanísticas cuando la ciudad más las necesitaba.

Y él, que es un ejecutor, hizo suyo el verbo ‘hacer’: contrató el metro, construyó el cable en Ciudad Bolívar –contratado en el gobierno anterior–, la avenida Bosa, la Guayacanes; intervino 1.447 parques, dejó 165 canchas sintéticas, siete centros Felicidad (ya se entregó el primero, en El Tunal), 9 colegios nuevos, 11 en ejecución y los demás en diseño; expandió TransMilenio hacia el sur, renovó la flota de buses articulados y contrató los primeros vehículos eléctricos, entre otros logros.



También hubo resultados en frentes no tan visibles: la reducción de cinco puntos en homicidios, el fin de la temible olla del Bronx, la mejora del Programa de Alimentación Escolar (PAE) –les arrebató el negocio a las mafias–, la reducción de la deserción escolar, del trabajo infantil, del embarazo adolescente y de muertes de peatones; creó las secretarías de Seguridad y Jurídica, puso a funcionar una gerencia para atender a los migrantes venezolanos –única en el país–, diseñó un nuevo modelo de salud que acabó con las filas, dejó listo un programa de vivienda social en San Bernardo, en el centro y creó el Instituto de Protección Animal.



Logros concebidos por él y su equipo de colaboradores, con un estilo que, como bien lo registró el lema acuñado al terminar, fue eficiente e impopular en partes iguales. Y aquí entra a jugar la antipatía que el mandatario generó en un importante sector de la ciudadanía por cuenta de una personalidad con frecuencia arrogante. Pero también porque se negó a aceptar la realidad de los nuevos tiempos. Con redes sociales, con múltiples formas de expresión ciudadana, con grupos sociales más empoderados y una oposición sin tregua, Peñalosa no consiguió conectar con esa realidad. Varios de sus mensajes no se entendieron y terminaron pasándole costosas facturas. Peñalosa quiso imprimir su carácter gerencial a una ciudad donde la agenda pública la dominan los políticos y las redes. Y a los políticos no les interesan los gerentes. Por eso, su estrategia debió enfocarse en trabajar más conectado con organizaciones con las que pudo haber conseguido más y mejores acuerdos.



Consensos que hubiesen evitado demandas a consecuencia de las cuales obras claves terminaron frenadas por decisiones judiciales. Decisiones que algunos expertos calificaron como de pobre rigor técnico y que mantienen en el limbo proyectos fundamentales como la troncal de la carrera 7.ª, el parque San Rafael, el proyecto Van der Hammen y el desarrollo de Torca, este último reconocido, incluso, por funcionarios entrantes. Al final consiguió llegar a los 40 puntos de favorabilidad, lo que para su caso es bueno. Y si hace 20 años dejó proyectada la Bogotá de hoy, la que deja llevará, sin duda, su impronta para las próximas décadas.



Llega Claudia López, la primera mujer en asumir las riendas de la capital en más de 400 años de historia. Toda una novedad para los bogotanos, y un reto para ella. Los ojos de propios y extraños estarán puestos en su gestión, y eso significa que la gente espera ver resultados pronto en frentes como movilidad, seguridad y ambiente. Pero no será fácil, y aquí es fundamental que la nueva mandataria conserve el espíritu conciliador que viene exhibiendo y convenza a la gente de que debe primar la paciencia. Tiene equipo, programa y la intención de hacerlo bien, lo cual es esencial para una ciudad que demanda ser pensada a largo plazo.

Las expectativas que genera la alcaldesa entrante son enormes.

Por supuesto que López ganó con un programa de gobierno que tiene sus propios énfasis. Ella apuesta por modelos férreos para el transporte público, quiere jugársela con una segunda línea de metro que conecte vastas localidades y darle la máxima relevancia al tema ambiental como eje estructurador de la ciudad. Pero antes tendrá que atender lo que siga sucediendo con la ola de protestas en la calle, en especial ahora que se convierte en jefa de la Policía y deberá lidiar con el sensible asunto del Esmad, al tiempo que garantiza el derecho a la protesta sin que ello signifique la vulneración de los derechos de las mayorías.



Aunque suene a cliché, hay que volver a repetirlo: si a Claudia López le va bien, a Bogotá le va mejor. Y en ese sentido, su convocatoria a que todos aporten y generen espacios de participación será clave en su mandato. Hay que darle el respectivo voto de confianza porque, ciertamente, la tarea que le espera es ardua, repleta de sacrificios y de no pocos sinsabores. O si no, que lo diga el alcalde saliente.

