Se sacude Puerto Rico

Verdaderos ríos de gente se han visto en estos últimos doce días en las calles de San Juan de Puerto Rico. En la mayor protesta de la historia de la isla, cientos de miles de puertorriqueños piden de mil maneras la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

Todo comenzó con la revelación de 889 páginas de un grupo de chat en el que Rosselló y sus colaboradores más cercanos hacían comentarios homófobos, violentos y sexistas. Llegaron, incluso, a burlarse de las víctimas de la peor catástrofe que ha vivido la isla: el devastador paso del huracán María en 2017. De los que hacían parte del grupo, todos menos Rosselló ya han renunciado a sus cargos. El gobernador, al escribirse estas líneas, todavía no había dimitido, no obstante los rumores en ese sentido. Eso sí, el domingo descartó presentarse a la reelección en 2020.



Las renuncias eran lo lógico. El haberse tratado de una conversación privada de ninguna manera los exime de responder ante la gente por unas posturas que, en algunos casos, rayan con la sociopatía. En cualquier lugar del mundo, los funcionarios públicos están obligados a mostrar coherencia y, sobre todo, ética y respeto por derechos fundamentales y valores básicos, tanto en su actuar público como en el privado.



Pero tanta gente en las calles no solo es producto de una comprensible rabia tras conocer las mencionadas conversaciones. Un reciente escándalo de corrupción por desvío de recursos federales destinados a salud y educación, más una sensación de hastío con la clase política de una isla que se declaró en quiebra en 2017 y todavía no se repone del todo de los estragos del huracán, son realidades que atizan la hoguera del inconformismo.



Una movilización así, resultado de un desbarajuste estructural en este estado asociado, es señal de que la salida de Rosselló de su cargo será asumida –de ocurrir– no como un punto de llegada de una movilización, sino como el de partida de una transformación que terminará dándose, a las buenas o a las malas.