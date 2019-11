Scorsese, por el cine

Martin Scorsese, el gran director de cine, suele ser tendencia en las redes de estos días. No solo afirmó, en una entrevista con una revista especializada inglesa, que las películas más taquilleras de estos años –las de Marvel– se parecen mucho más a las atracciones de los parques de diversiones que a las producciones cinematográficas que durante 120 años han corrido riesgos, conquistado modos de mostrar el mundo, y retratado y transformado lo humano.

Como si fuera poco, la semana pasada fue más allá, en un bello artículo publicado en The New York Times, en la descripción de las superproducciones de superhéroes como trabajos estupendos que sin embargo renuncian a ser arte –en beneficio de clientes que siempre tienen la razón– y en el llamado a no permitir que el cine osado e incómodo que reivindica lo humano sea cosa del pasado.



Si se revisa la tabla de las películas más taquilleras de este 2019, si se compara, de paso, con las listas de éxitos de esta década, resulta clarísimo que –en la era en la que los servicios de streaming y los últimos teatros independientes se han estado quedando con la exhibición de cientos de películas artísticas– las producciones inspiradas en cómics se han tomado los multiplex hasta crear la ilusión de que poco más se está haciendo en el mundo de hoy.



Al viejo argumento de ‘eso es lo que quiere la gente’, que suele darse encogiéndose de hombros, Scorsese le responde en su texto con una lógica de artista comprometido con su sociedad: ¿cómo va a saber la gente que le gusta otra clase de cine si jamás tiene la oportunidad de verlo? Es entonces cuando su llamado a preservar el cine de lo humano se convierte en una crítica necesaria a aquellos gerentes de la cultura que tienden a decretar la muerte de lo que no se consume porque no se sabe que existe.



No pide Scorsese artes subsidiados. Pide productores que amen las películas, que estén a la altura del legado y del futuro de aquel cine que unió y reivindicó a la humanidad del siglo XX. Ojalá sea escuchado.

EDITORIAL