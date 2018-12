Saquean la Amazonia

Hay desafíos ambientales más ruidosos y visibles que otros. Uno de los que no suelen recibir constante atención es el de la minería ilegal en zonas de enorme importancia en términos de biodiversidad, como lo es la Amazonia. Un estudio muy riguroso realizado por organizaciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Colombia, que acaba de ser revelado, contiene una completa radiografía de este fenómeno en dicha región, que ya sufre bastante como resultado de otra amenaza: la deforestación. Se identificaron 2.312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales cada vez más demandados en el mundo, como oro, diamantes y coltán.



Como es sabido, esta actividad se practica sin controles que permitan minimizar los riesgos que entraña. Sus consecuencias negativas no siempre se manifiestan de manera inmediata, pero no por ello dejan de ser muy dañinas para las personas y el ambiente. En particular, la manipulación del mercurio es la responsable de todo tipo de afectaciones a la salud de quienes asumen esta tarea, o quienes consumen pescados provenientes de ríos contaminados. Lentamente también, las dragas –Colombia es el país donde más se hallaron– van abriendo heridas en los ecosistemas que tardarán siglos en sanar. Ni hablar de cómo esta actividad suele erosionar el tejido social, toda vez que detrás de ella, en muchas ocasiones, están grandes emporios del crimen organizado: 78 territorios indígenas se hallan bajo amenaza.



La buena noticia –siempre es posible hallar una– es que la entidad responsable de la investigación, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), creó, como parte del proyecto, una herramienta en línea que permite tener información en tiempo real de qué está ocurriendo en los puntos de extracción. Las autoridades deberán utilizarla como guía para su accionar. Que no solo debe ser contundente sino, además, integral.



