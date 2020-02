Salud para todos

El derecho fundamental a la salud se muestra hoy esquivo para –al menos– 2 millones de personas que por diferentes razones no están afiliadas a un sistema que desde hace varios años se ufana de haber alcanzado la universalidad en este campo. Se trata de algo así como el 5 por ciento de la población, que, por un lado, desnuda preocupantes brechas en términos de equidad y, por otro, serias grietas en la gestión de los responsables de actuar en favor de estos desprotegidos.

Aquí cabe cuestionar el papel laxo que han desempeñado algunas alcaldías encargadas de ubicar a estas personas y afiliarlas a las EPS en sus jurisdicciones, empezando por algunas capitales, Bogotá incluida, que mantienen por fuera del sistema a muchos de sus ciudadanos, que padecen verdaderos calvarios en los hospitales a la hora de necesitar atención, sin contar con los líos de platas que generan cuando la reciben.



Pues para saldar esta deuda, con criterio que merece el reconocimiento debido, el Ministerio de Salud acaba de expedir un decreto que prioriza la afiliación de esta población pobre no asegurada, pero que va más allá, pues ordena la vinculación automática de todos los recién nacidos, los menores de edad en condiciones de vulnerabilidad con toda su familia, además de otros grupos con desventajas no reconocidas. La meta, valga decir, son esos 2 millones faltantes.



Y si bien estas determinaciones justas son bien acogidas, no lo son menos si se hacen extensivas a la población migrante, en especial la venezolana, que a partir de la norma será admitida por el régimen subsidiado de salud con el objetivo de que pueda recibir servicios en las mismas condiciones de los nacionales.



Es un valioso y solidario aporte –este de los migrantes– destinado a todos los vecinos regulados en el país con permiso especial de permanencia (PEP), que podrán ser acogidos a través del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) y, según las cifras oficiales, son cerca de 410.000 venezolanos, que se sumarían a los 250.000 que ya gozan de estos beneficios.



Acierta Iván Darío González, ministro de Salud encargado, al llenar este vacío, porque hasta hoy los migrantes eran atendidos por urgencias de manera fraccionada, sin la integralidad requerida y sin fuentes de pago definidas en el presupuesto, lo que acababa empeorándoles su situación, condiciones que hoy quedan allanadas con el audaz paso. Urge reconocer la migración y construir con ella una nueva visión de sociedad, integrándola a procesos económicos y sociales que empujen el desarrollo del país.

Acierta Iván Darío González, ministro de Salud encargado, al llenar este vacío. Pero esto no justifica la demora en nombrar

Y en ese contexto bien lo hace una cartera que a pesar de su interinidad ha demostrado tener oficio, lo cual no justifica la demora en nombrar un titular, y que ha terminado dejando expuesto el cargo a los apetitos burocráticos de los politiqueros, que se han afanado más en poner a sonar los nombres de sus candidatos y no sus propuestas, como debería ser.



Designar un ministro comprometido con el bienestar de todos los colombianos y no con los intereses de un partido político sería señal de que el Gobierno tiene clara la dimensión de esta cartera.



