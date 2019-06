Salud en el trabajo

El consenso irrebatible de que el motor de la economía es la fuerza laboral fue refrendado en el país por la seguridad social al crear (a partir de la Ley 100 de 1993) el Sistema de Riesgos Profesionales, hoy llamado de Riesgos Laborales. Transcurrido un cuarto de siglo y en plena madurez, si bien ha tenido avances, dicho sistema muestra grietas que se apartan, de manera preocupante, del objetivo supremo de amparar integralmente la totalidad de los trabajadores en términos de salud y bienestar.

Para empezar, el sistema tiene afiladas, a través de las administradoras de riegos laborales (ARL), algo más de 10 millones de personas, una cifra que apenas bordea la mitad del universo de colombianos que trabajan, cuando la norma no excluye a ninguno de este tipo de protección. Tal escenario deja en condiciones de vulnerabilidad un grueso de la población que no cuenta con las garantías de asistencia médica y prestaciones económicas (incapacidades, indemnizaciones) que les permitan recuperarse y retomar su actividad cuando se presente un accidente de trabajo o se padezca una enfermedad laboral.



Aunque esto sería suficiente para mirar lo recorrido y reorientar las cosas, otros grises empañan el horizonte. Por ejemplo, los datos disponibles, por lo general, son parciales y no oficiales debido a que en materia de riegos laborales se carece de un sistema de información propio que permita tener certezas acerca de la siniestralidad y atajar, de paso, la tendencia a hacer inferencias que puedan generar malestar en algunos sectores.

Por ejemplo, alguien tendría que explicar qué hay detrás de la propensión a negar los reportes, más allá de los argumentos válidos, de muchos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que, solo el año pasado, para estas últimas fueron del 52 por ciento. Esto con el fin de disipar la sospecha de que lo que existe es una sistemática negación de derechos a trabajadores afectados.



Bastaría ver que, al tenor de los reportes aceptados, la tasa nacional de enfermedades laborales es de 104 por cada 100.000 trabajadores, mientras que las referencias de la OMS y la OIT se ubican entre 500 y 600 por cada 100.000, para sospechar que estas diferencias no son propiamente producto de la ‘buena salud’ de la clase trabajadora colombiana y que no estaría de más una revisión in extenso.



De igual forma, las cifras de la OIT sobre muertes por males laborales parecen ser en Colombia las más bajas del mundo. Mientras que el año pasado murieron 856 personas en accidentes de trabajo, solo 6 (según las estadísticas del sistema) perdieron la vida por enfermedades profesionales, una cifra muy distante de las 5.000 que presume la OIT, con base en esta relación, que debieron fallecer por patologías de carácter severo adquiridas en el trabajo.



Sin duda, además de revisar lo anterior, hay que ajustar las cargas en prevención, arreciar la vigilancia y las sanciones para empleadores negligentes, reforzar la educación médica en estos asuntos e ilustrar a los trabajadores en cuanto a sus derechos. Todo ello sin dejar de denunciar que las flacas finanzas del sistema de salud no pueden seguir cargando los costos de muchos de estos siniestros por los que otros deben responder.



