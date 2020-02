Salida extrema en la Corte

Forzada a acudir a una interpretación extrema de su reglamento interno, la Corte Suprema logró ayer, en una mañana, resolver el entuerto que no había sido capaz de solucionar en el último año: la elección de sus magistrados, tarea que la Constitución asignó al mismo tribunal y se ha convertido en fuente de descrédito de ese órgano clave para la justicia y la democracia de Colombia.

Apenas horas después de haber terminado funciones el magistrado Ariel Salazar, quien para muchos era una de las claves del sistemático bloqueo de las votaciones, la Corte eligió. Ido Salazar, quedaron 15 magistrados, uno menos de los 16 que el reglamento establece como quorum mínimo decisorio. Pero después de meses de agrios enfrentamientos internos, en esta oportunidad los magistrados aceptaron una interpretación que seguramente será demandada ante el Consejo de Estado, pero que se defiende jurídicamente: la mayoría de dos terceras partes para decidir no debía medirse sobre el total de 23 magistrados que la Corte no tiene hace meses, sino sobre el total de los legalmente habilitados para votar, que en esta oportunidad eran 15.



Así se evitó que el máximo tribunal de la justicia ordinaria quedara en interinidad por la disolución de su quorum mínimo y, además, se procedió a llenar las vacantes, algunas acéfalas hace más de un año. Por el bien del país, hay que confiar en que la lectura que los actuales miembros de la Corte Suprema hicieron de sus normas internas soporte los rigores de los exámenes jurídicos que seguro están por venir y, en todo caso, debían tener en cuenta el escenario extremo al que se había llegado en materia de elecciones internas.

La Corte está en mora de incluir





Pero, incluso si esto llega a ser así, la Corte Suprema de Justicia y cada uno de sus miembros le deben al país un profundo examen interno que los lleve a tomar las medidas para evitar la repetición de este y otros trances similares, como los vividos con varias elecciones de fiscal general en la última década.



Aquejada por escándalos de corrupción, la Corte no ha sido capaz de dar los pasos hacia la depuración de prácticas internas más encaminadas a lograr gabelas burocráticas y de poder y no, por desgracia, a poner a los mejores hombres y mujeres del país en los cargos claves de la justicia.



Blindados por décadas de inefectividad de la Comisión de Acusación de la Cámara, muchos magistrados consideran que no tienen la obligación de rendirle cuentas a nadie sobre sus actos y omisiones. Y no hay nada más peligroso para una institución que el relajamiento moral de sus integrantes, que –no todos, por fortuna– parecen haber olvidado la estatura histórica de sus antecesores en el Palacio de Justicia.



La Corte está en mora de incluir en su reglamento interno normas claras y tiempos determinados para las elecciones que tiene a cargo. Imponer reglas de transparencia interna como las que empezaron a implementar la Corte Constitucional y el Consejo de Estado frente a sus propios escándalos sería un buen primer paso. Como lo sería también que algún magistrado se atreviera a romper la ley del silencio que por años ha pelechado en el tribunal y permitió el surgimiento de aberraciones como el ‘cartel de la toga’ en el corazón de la justicia colombiana.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com