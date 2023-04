Salida en falso

Que existan, como en efecto los hay, diferentes enfoques y hojas de ruta en la tarea de alcanzar la paz por la vía negociada, o de lograr que un grupo armado negocie con el Estado su incorporación a la vida civil, no excluye la necesidad de unos mínimos parámetros a los que deben atenerse quienes participan en estos esfuerzos del Gobierno.

Lo anterior a propósito de la desafortunada declaración del jefe del equipo negociador gubernamental con el Eln, Otty Patiño, en la que dejó abierta la duda sobre si era cierta o no la falaz versión de esta guerrilla según la cual no ha incurrido en reclutamiento forzado de menores. La declaración, como era previsible, circuló profusamente en medios y redes y seguramente tuvo eco en Cuba, donde la próxima semana se dará inicio a la tercera ronda de negociaciones entre esta organización armada y los representantes del Gobierno. En declaraciones posteriores a Caracol Radio, Patiño insistió en que no le “consta” que los menores que hoy en día están en las filas del Eln hayan llegado allí contra su voluntad.

El rol de cabeza de equipo negociador trae consigo una enorme responsabilidad. Y aquí preocupa el tema que quedó en el medio: la conducta atroz de reclutar niños y niñas contra su voluntad, que a lo largo de las últimas décadas el Estado que Patiño representa ha documentado y denunciado suficientemente. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 38 por ciento de los casos son responsabilidad del Eln. La Defensoría del Pueblo, por su parte, afirmó que entre 2021 y lo que va de este año son 24 los reportes.

De los negociadores se espera máxima prudencia, avanzar con pies de plomo, ateniéndose a unos lineamientos que están en concordancia con la estrategia en la mesa. Pronunciamientos casuales, desprevenidos, como quizás haya sido este, pueden echar por la borda meses de trabajo y debilitar innecesariamente la posición gubernamental. Aparte de desconcertar a la sociedad.

EDITORIAL