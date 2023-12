Saab y sus secretos

Muchas dudas e inquietudes ha dejado el episodio en el que el Gobierno de Estados Unidos, apelando a la figura de la ‘clemencia presidencial’, decidió conceder la libertad al colombiano Álex Saab, señalado de ser presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con causas abiertas por lavado de activos por 350 millones de dólares, y que fue recibido como un héroe en el Palacio de Miraflores, tras 1.286 días de detención y una frenética actividad diplomática para lograr su libertad.

Según se comentó desde Washington y Caracas, el arreglo se dio en el marco de los Acuerdos de Barbados, en los que representantes del Gobierno y de la oposición han venido negociando una salida electoral para Venezuela con el apoyo de EE. UU. y la mediación de Catar, que, por lo visto, ha jugado un rol clave.

El régimen chavista liberó así a una treintena de presos políticos, entre ellos diez estadounidenses, que ha servido para que el gobierno del presidente Joe Biden lo justifique como un buen arreglo. Lo que no significa que el desenlace no haya dejado un sabor amargo, por cuanto se considera que Saab guarda información financiera sensible sobre Maduro y su entorno que eventualmente podría servir para forzar su salida del poder, y que es considerado en amplios círculos estadounidenses un delincuente cuya liberación sienta un mal precedente porque podría hacer que otros dictadores usen el secuestro de estadounidenses como herramienta para plantearle pulsos mayores a la Casa Blanca. En Colombia tiene líos pendientes por lavado de activos y concierto para delinquir, entre otros. Lo cierto es que ahora los secretos de Saab quedarán lejos de la justicia.

Más allá de la liberación de los presos políticos, la vara que medirá si de verdad valió la pena el sacrificio de su liberación es si esto terminará en la habilitación de María Corina Machado como candidata opositora y en la definición de un calendario para las presidenciales de 2024. Otra cosa sería un típico caso de gato por liebre.

EDITORIAL