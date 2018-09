Ruta 90, en Ciudad Bolívar

En los últimos veintiún meses, los camiones gigantescos de la llamada Ruta 90, que Cine Colombia inventó en 2017 para celebrar sus primeros noventa años, recorrieron cerca de 33.000 kilómetros, llevaron el cine a 201 municipios de 27 departamentos del país que nunca antes habían visto un largometraje en una pantalla grande y montaron cerca de 400 funciones para 286.000 espectadores –desde San José del Guaviare hasta Quibdó–, que se declararon fascinados ante películas como Bailarina o Coco. El plan de llevar el cine a todos los rincones ha sido un triunfo. “Yo nunca había ido al cine” ha sido la frase conmovedora que se ha estado repitiendo en estos meses.

Hoy, cuando las salas de cine cada vez están más cerca de los hogares, en los centros comerciales o en los computadores portátiles, se da por sentado que el mundo se ha uniformado y es cosa de no creer que haya comunidades que jamás hayan visto una película en la gran pantalla: suena a no conocer el mar, a no haberse subido en un avión. Por eso –por la bella experiencia, por poner en marcha el asombro de tantos colombianos, por entender que solo 61 de nuestros 1.120 municipios tienen salas de cine–, la Ruta 90, asistida por la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, debe ser reconocida como un proyecto extraordinario.

Es importante valorar –y perseguir que no sea efímera y se dé en todos los campos– la imagen de tantas familias de los sectores más vulnerables reunidas frente a un relato. FACEBOOK

La semana pasada, la Ruta llegó a Ciudad Bolívar. Y, como sucedió en el Amazonas, en el Pacífico, en la Costa, centenares de personas de este sector del sur de Bogotá –bajo la expectación y la lluvia, que al final no importó– tuvieron la oportunidad de ver una de las mejores películas de este año: la segunda parte de 'Los Increíbles'. En una sociedad en la que tanto se habla de equidad e igualdad, en la que se buscan nuevas maneras de que el país deje de ser una suma de países, es importante valorar –y perseguir que no sea efímera y se dé en todos los campos– la imagen de tantas familias de los sectores más vulnerables reunidas frente a un relato.



