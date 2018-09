Rusia insiste en Siria

Parece una noticia del pasado, pero es un hecho que, como respuesta al derribo de un avión de reconocimiento IL-20 en el que viajaban quince de sus soldados, Rusia va a entregarle a Siria un avanzado sistema de misiles antiaéreos S-300. Se trata de una advertencia a los pilotos israelíes que han sido acusados de posibilitar el ataque, pero que niegan vehementemente la versión rusa.



Y es, sobre todo, un regreso a los días críticos de la Guerra Fría en los que Siria y la Unión Soviética comenzaron a forjar su alianza militar: “Estamos convencidos de que la implementación de estas medidas enfriará el ardor de algunos e impedirá los actos sin reflexión que constituyen una amenaza para nuestros soldados”, declaró el ministro de Defensa Serguéi Shoigú.

Hace apenas cinco años, Rusia había detenido, a petición de Israel, la entrega de sistemas S-300 a Siria. Se ha regresado a la lógica de 2013, si no, aun, al mundo tenso de 1956, porque el Gobierno ruso considera que la situación ha vuelto a ser la misma: que Israel solo ofreció su colaboración cuando ya habían sucedido la catástrofe del avión de reconocimiento y la muerte sin gloria de los quince soldados. Y, sin embargo, asiste la razón al Gobierno israelí cuando advierte de los peligros de entregarles misiles y equipos de destrucción sumamente sofisticados a soldados sirios –el primer ministro de Israel los ha llamado “actores irresponsables”– que no se encuentren capacitados para operarlos.



En medio de la situación, que suena a pulso entre dos naciones que tienen muy presente la defensa de sus intereses, sigue siendo positivo que no se haya cortado la comunicación entre Rusia e Israel. El primer ministro Netanyahu ha manifestado su desacuerdo con las fuerzas rusas y su vocación a enfrentar las amenazas contra su nación. Y el presidente Putin ha defendido la decisión firme de seguir respaldando a Siria en la guerra. No obstante, han sostenido una conversación telefónica que es un alivio a la tensión de una guerra a la que no se le ve fin.