Rodear a Bogotá

La escalada de violencia que se registra en algunos puntos de Bogotá a causa de los enfrentamientos entre grupos de jóvenes y Fuerza Pública adquiere ribetes preocupantes que es necesario atender de inmediato. Las muertes de jóvenes, que aunque no llegan a los niveles de otras ciudades, no dejan de ser alarmantes; el número de heridos, la destrucción de bienes públicos y privados y la constante angustia de los vecinos que habitan en los alrededores obligan a dar una mirada sensata a lo que está pasando.

A ello se suma otro ingrediente que agrava las cosas: los señalamientos públicos entre la alcaldesa Claudia López y el movimiento Colombia Humana, cuya cabeza visible es el senador Gustavo Petro. La mandataria no ha cejado en su empeño de responsabilizar a miembros de dicha colectividad de estar alimentando los desórdenes y, de paso, agravando la situación con un claro interés político. Desde la orilla opuesta le responden que ella debe presentar las pruebas que tiene y rectificar sus cuestionamientos.



Esto, por supuesto, ahonda la desconfianza de la gente, tensiona más el ambiente, impide ver los avances en otros frentes y alienta un discurso radical que se alimenta del caos. Pero lo más grave: invisibiliza fenómenos delincuenciales que se esconden detrás de estas protestas; entre ellos, el narcotráfico, la extorsión y el terrorismo. No de otra manera se explica el hallazgo, hecho por la Personería, de material explosivo que se encontró en el mismo lugar donde tienen lugar las revueltas, en un sector de Suba.

Dos meses de refriegas no han dejado vencedores y sí muchas cosas que lamentar. Un joven degollado en uno de los puntos de las manifestaciones, el secuestro de buses con pasajeros, la amenaza a comerciantes, bloqueos y ataques sistemáticos al transporte público son fruto de una clara intención de querer desestabilizar la ciudad. Y quienes apoyan estas cosas han guardado silencio.



En este escenario, es la autoridad la que debe imponerse, con responsabilidad, acatando las medidas que protegen los derechos de la personas –hizo bien la Policía en suspender a tres agentes del Esmad que abusaron de sus funciones con un joven y varios periodistas el martes pasado–, pero teniendo claro que esa misma autoridad no reviste sesgo político ni ampara aventuras ideológicas, sino que está para defender la vida y los bienes de los ciudadanos, que claramente están siendo vulnerados por acciones vandálicas y desmedidas.



Bienvenidas todas las estrategias del gobierno para concertar con quienes se manifiestan en paz. Pero es evidente que, ante la tozudez de los hechos, el tema los ha sobrepasado y hoy crece la indignación de miles de ciudadanos que con razón ven vulnerados sus derechos a la libre movilidad, la seguridad, el trabajo y la vida.



Salidas hay, no debe caerse en la trampa de los extremismos y sí, en cambio, garantizar la protesta pacífica. Pero urge que la gente sienta que se tiene el control de la situación. Bogotá avanza en otros frentes que buscan atacar el estallido social por donde toca: con empleo, educación, ayudas económicas y reactivación. Esta es la narrativa que debe sobresalir, y no la que quieren imponer a toda costa los oportunismos políticos y los violentos.



EDITORIAL

