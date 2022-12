Rock en el parque

Ha vuelto Rock al Parque. Pero no solo ha regresado en una fecha que no se había intentado antes, sino que, con la intuición de que se trataba de un evento esperado por los bogotanos de varias generaciones, lo ha hecho en un par de fines de semana. Hace ocho días, bandas de la talla de Batushka, Blasfemia, Christina Rosenvinge y su grupo, Evile, Masacre, Miranda o Watain, entre muchas otras más, mantuvieron viva la llama de un festival plural, emocionante, que ya forma parte del patrimonio de la ciudad. Hoy y mañana estarán presentes bandas tan admiradas como 1280 Almas, Afrolegends, Afrotronix, Bajofondo, Enjambre, Love of Lesbian, La Maldita Vecindad y Las Ultrasónicas.

Detrás del enorme éxito de Rock al Parque, de su innegable capacidad para serle fiel a su identidad y de seguir reuniendo a ese público atípico de cientos de miles que suele aparecer en el parque Simón Bolívar sin cinturones ni tacones filudos, se encuentra una larga cadena de gestores culturales que amaron el festival desde el principio. Gracias a expertos del talante de Héctor Mora, Daniel Casas y Chucky García, que han conseguido transmitir su amor por el rock y han sabido encarnar las particularidades del evento, Rock al Parque sigue sorprendiendo con su capacidad para transformarse, para aprender de sí mismo y para insistir en la música libre como un territorio para la solidaridad y la convivencia.

En estos días de tantos conciertos, que han traído las buenas y las malas noticias que sabemos, resultan dignos de destacar el profesionalismo y la persistencia de Rock al Parque, y en general la organización de los conciertos gratuitos que sabe montar el Idartes: el domingo pasado, mientras la excelente Rosenvinge cantaba de principio a fin, con el acompañamiento del público entero, su recordado álbum de 1992 Que me parta un rayo, fue evidente que este festival que sabe construir sobre lo construido viene desde aquella Bogotá de los años noventa que encontró belleza en la dureza y tolerancia en la diferencia.

EDITORIAL